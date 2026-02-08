Ofertas de empleo

¿Le gustaría trabajar en el Automercado? Así puede enviar su currículum

La cadena de supermercados habilitó su plataforma en línea para que usted se postule y forme parte de su equipo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Fotografías de carro eléctrico de Automercado utilizado para repartir mercancía / en la foto el conductor Freddy Martínez / FOTO John Durán
Aca le contamos cómo aplicar a los puestos de Automercado. (JOHN DURAN)

Si usted quiere arrancar el año con trabajo fijo, todavía está a tiempo porque Automercado anunció que se encuentra en busca de personal y habilitó su plataforma digital para recibir postulaciones.

La información fue compartida por medio de sus cuentas oficiales, donde publicaron un afiche explicando paso a paso cómo pueden aplicar las personas interesadas en formar parte del equipo.

Para postularse, usted debe ingresar a la página www.empleo.automercado.cr o escanear el código QR que aparece en la imagen oficial, el cual lo dirige directamente al sitio de registro.

LEA MÁS: Ministerio de Justicia abre reclutamiento para Agente de Policía Penitenciario: cómo aplicar

empleo
Anímese a aplicar a los puestos de Auto Mercado. captura (captura /Auto Mercado)

Una vez dentro, tendrá que inscribirse, registrar sus datos personales y adjuntar su hoja de vida. Después de completar el proceso, su información quedará en manos del departamento de Recursos Humanos, que lo contactará en caso de que su perfil calce con alguno de los puestos disponibles.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo en Heredia? NOVEX hará feria de empleo por apertura de nueva ferretería

Si anda buscando una oportunidad laboral y desea formar parte de una empresa consolidada en el país, esta puede ser su opción.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Municipalidad de San Rafael de Heredia abre base de datos para recibir currículums

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Lleve varios currículums impresos y bien presentados: Aunque muchas empresas reciben datos digitales, en una feria de empleo usted compite cara a cara. Tener copias listas demuestra preparación y seriedad.
  • Preséntese como si fuera a una entrevista: No vaya en modo informal. Vista de manera profesional y cuide su lenguaje corporal. Desde que entra al lugar lo están observando.
  • Tenga claro qué busca: No llegue a preguntar “¿qué tienen?”. Investigue antes qué empresas estarán presentes y diríjase a los puestos que realmente se ajusten a su perfil.
  • Prepare una presentación corta sobre usted: En 30 segundos debe poder explicar quién es, qué experiencia tiene y qué puede aportar. Sea concreto y seguro.
  • Haga seguimiento después: Si alguna empresa le da contacto o le indica que aplique en línea, hágalo ese mismo día o al siguiente. La rapidez y el interés pueden marcar la diferencia.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoempleo automercado
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.