Si tiene que viajar por la ruta 32, preste atención a esta información

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó el cierre debido a la caída de material en la vía. La limpieza se realizará mañana y se valorará una eventual reapertura

Por Fabiola Montoya Salas
Ruta 32 Kilómetro 31
La ruta 32 permanece cerrada debido a la caída de material sobre la vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó sobre el cierre de la ruta 32 debido a la caída de material sobre la carretera, situación que obligó a suspender el paso vehicular por seguridad.

Según detallaron las autoridades, los trabajos de limpieza se realizarán este domingo y, una vez concluidos, se valorará la eventual apertura de la vía, dependiendo de las condiciones del terreno y la seguridad para los conductores.

Si usted tiene previsto viajar por esta ruta, lo mejor es que tome vías alternas para evitar contratiempos. Entre las opciones recomendadas están la ruta Vara Blanca (ruta 126) o bien el paso por Bajos de Chilamate.

Las autoridades pidieron a los choferes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura.

