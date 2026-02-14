Sucesos

Vecinos aterrorizados hallan cuerpo en kilómetro 37 de Golfito

El cadáver fue encontrado en el kilómetro 37 de la Interamericana Sur

Por Silvia Coto

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado este sábado 14 de febrero por los vecinos de Las Gambas, en Golfito.

El hallazgo se dio específicamente en el kilómetro 37 de la carretera Interamericana Sur.

El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona, quienes al percatarse de la presencia del cuerpo dieron aviso inmediato a las autoridades.

El OIJ investiga la causa de muerte del hombre (Silvia Coto)

Oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio, confirmaron la situación y coordinaron con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.

Debido al estado en que fue encontrado, serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la identidad de la persona y establecer las causas de muerte mediante los respectivos análisis forenses.

