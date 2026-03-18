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¿Busca trabajo? Feria en Alajuela abrirá plazas para promotores de marca

La actividad será presencial en el centro de Alajuela y las personas interesadas deben llevar su currículum y documentos

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Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta información le puede servir.

La organización Capacitación y Empleabilidad dio a conocer una nueva feria de trabajo en Alajuela 2026, en la que estarán contratando promotores y promotoras de marca.

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La feria será el 23 de marzo. Captura (captura /captura)

La actividad se realizará el lunes 23 de marzo, de 9 a.m. a 12 mediodía, en la conocida Casa Rosada, ubicada en el centro de Alajuela, específicamente al costado oeste del parque Central, diagonal al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

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Las personas interesadas deben llegar preparadas, ya que se les solicitarán varios documentos para aplicar a los puestos.

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Tome nota de lo que debe llevar:

  • Currículum vitae impreso
  • Cédula de identidad
  • Título académico
  • Carné de manipulación de alimentos
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
Acá le contamos detalles de la feria de empleo. (Cortesía/Fidélitas)

Esta es una buena oportunidad si usted tiene experiencia en atención al cliente, ventas o promoción de productos, o si desea iniciar en este tipo de trabajo.

Recuerde que este tipo de ferias suelen atraer a muchos aspirantes, por lo que se recomienda llegar temprano y con todos los documentos en regla para aumentar sus posibilidades.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Sea claro y vaya al punto: Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.

2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.

3. Cuide la ortografía y la presentación: Errores ortográficos o un documento desordenado pueden dejarlo fuera del proceso de inmediato. Use un formato limpio, profesional y fácil de leer.

4. Adapte el currículum al puesto: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste su perfil y experiencia según lo que pide la empresa. Resalte lo que más se relacione con esa vacante.

5. Incluya datos de contacto actualizados: Asegúrese de que su número de teléfono y correo electrónico estén correctos. Use un correo profesional, preferiblemente con su nombre y apellido.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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