Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Harán feria con más de 40 empresas en Ciudad Colón

Vecinos de Mora y cantones cercanos tendrán la oportunidad de aplicar a puestos operativos, administrativos y comerciales

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Por Fabiola Montoya Salas
Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital.
La feria de empleo se realizará en el Antiguo Mercado de Ciudad Colón. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía /Cortesía)

Si usted anda buscando trabajo o quiere cambiar de aires, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Grupo Bretea anunció una feria de empleo en Ciudad Colón, donde participarán más de 40 empresas que estarán ofreciendo distintas vacantes para personas de la zona y cantones vecinos.

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La actividad se realizará este viernes 17 de abril, en el Antiguo Mercado ubicado en el boulevar de Ciudad Colón, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

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La feria de empleo será este 17 de abril. Cortesía (grupo brete/captura)

Oportunidad para muchos perfiles

Durante la feria, usted podrá encontrar opciones en diferentes áreas, ya que habrá puestos operativos, administrativos y comerciales, lo que abre la puerta a personas con distintos niveles de experiencia.

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Además, el Grupo Bretea estará apoyando como intermediario laboral, facilitando el contacto entre los candidatos y las empresas participantes.

Marlón Chaves, organizador de la feria, conversó con La Teja e hizo una invitación abierta a quienes estén interesados.

“Queremos invitar a toda la población de Ciudad Colón, Mora y cantones vecinos a que se acerquen a esta feria de empleo, donde habrá participación de empresas importantes y oportunidades reales de trabajo”, comentó.

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¿Qué debe llevar?

Si usted piensa asistir, tome en cuenta que debe llevar su currículum, ya sea en formato físico o digital, para poder aplicar a las diferentes vacantes disponibles.

La recomendación es llegar con tiempo, bien preparado y con disposición para aprovechar al máximo las oportunidades que estarán sobre la mesa.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Llegue preparado y con buena presentación: Aunque no es una entrevista formal, usted debe ir bien presentado y con actitud profesional. Eso dice mucho desde el primer momento y puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.
  • Conozca a qué puestos quiere aplicar: Antes de ir, piense en qué tipo de trabajo le interesa y cuáles son sus fortalezas. Así podrá hablar con seguridad con los reclutadores y no perder tiempo en opciones que no se ajustan a su perfil.
  • Lleve su currículum actualizado y listo para entregar: Asegúrese de que su CV esté bien hecho, claro y sin errores. Lleve varias copias o téngalo en el celular para enviarlo de inmediato si se lo piden.
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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