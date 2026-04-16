¿Busca trabajo? Harán feria con más de 40 empresas en Ciudad Colón

La feria de empleo se realizará en el Antiguo Mercado de Ciudad Colón. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía /Cortesía)

Si usted anda buscando trabajo o quiere cambiar de aires, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Grupo Bretea anunció una feria de empleo en Ciudad Colón, donde participarán más de 40 empresas que estarán ofreciendo distintas vacantes para personas de la zona y cantones vecinos.

LEA MÁS: Gobierno anuncia alianza con Open English para darle clases de inglés gratis a miles, ¿cómo participar?

La actividad se realizará este viernes 17 de abril, en el Antiguo Mercado ubicado en el boulevar de Ciudad Colón, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

La feria de empleo será este 17 de abril. Cortesía (grupo brete/captura)

Oportunidad para muchos perfiles

Durante la feria, usted podrá encontrar opciones en diferentes áreas, ya que habrá puestos operativos, administrativos y comerciales, lo que abre la puerta a personas con distintos niveles de experiencia.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Holcim Costa Rica anda buscando 15 choferes y esto es lo que debe cumplir

Además, el Grupo Bretea estará apoyando como intermediario laboral, facilitando el contacto entre los candidatos y las empresas participantes.

Marlón Chaves, organizador de la feria, conversó con La Teja e hizo una invitación abierta a quienes estén interesados.

“Queremos invitar a toda la población de Ciudad Colón, Mora y cantones vecinos a que se acerquen a esta feria de empleo, donde habrá participación de empresas importantes y oportunidades reales de trabajo”, comentó.

LEA MÁS: ¿Anda buscando trabajo? Feria en Alajuela ofrece puestos para promotores de marca

¿Qué debe llevar?

Si usted piensa asistir, tome en cuenta que debe llevar su currículum, ya sea en formato físico o digital, para poder aplicar a las diferentes vacantes disponibles.

La recomendación es llegar con tiempo, bien preparado y con disposición para aprovechar al máximo las oportunidades que estarán sobre la mesa.

Consejos para ir a una feria de empleo: