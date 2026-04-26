¿Busca trabajo? Heladería Pops está recibiendo currículos

Pops tiene varios úestos de trabajo. (Fidélitas/Fidélitas)

La reconocida Heladería Pops lanzó un llamado directo para quienes andan buscando trabajo y tienen vocación de servicio.

Con un mensaje claro: “Si te apasiona el servicio y crear sonrisas, queremos conocerte”, la empresa invita a las personas interesadas a enviar su currículum al correo reclutamiento@pops.co.cr.

Aunque no se detallaron puestos específicos, este tipo de convocatorias suele estar enfocado en áreas de atención al cliente, una de las más importantes dentro de la cadena.

Aquí lo clave no es solo la experiencia, sino la actitud. Pops busca personas que disfruten interactuar con clientes, trabajar en equipo y aportar a un ambiente positivo.

Si usted anda buscando una oportunidad laboral, esta puede ser una buena puerta de entrada, especialmente si le interesa desarrollarse en una empresa reconocida a nivel nacional.

Así que si cumple con ese perfil, no lo piense mucho: prepare su hoja de vida y mándela cuanto antes.

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Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Llegue preparado, no a improvisar: No vaya a ver qué sale. Investigue qué empresas van a estar y piense en cuáles le interesan. Así llega con intención y no pierde tiempo.

2. Lleve su currículum bien hecho (y varias copias): Nada de hojas desactualizadas o mal hechas. Revise ortografía, que esté claro y lleve suficientes copias para repartir sin miedo.

3. Cuide su presentación: No es necesario ir de traje completo, pero sí verse ordenado y profesional. La primera impresión pesa más de lo que usted cree.

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4. Sepa venderse en pocos segundos: Prepárese para decir quién es, qué sabe hacer y qué busca en menos de un minuto. Si duda o se enreda, pierde la oportunidad.

5. Haga seguimiento después: Si habló con reclutadores o dejó su hoja de vida, no la deje morir ahí. Busque a la empresa, envíe un correo o aplique en línea para reforzar su interés.