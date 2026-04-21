¿Busca trabajo? Municipalidad de Santa Ana anuncia miniferia de empleo con varias vacantes

La feria de empleo será este 21 de abril. (Cortesía /Cortesía)

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta información le puede servir.

La Municipalidad de Santa Ana anunció una miniferia de empleo junto a la empresa Smart Fit, donde habrá varias vacantes disponibles para contratación.

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La actividad se realizará el próximo martes 21 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Sala de Reuniones #2 del edificio principal de la Municipalidad de Santa Ana.

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Estas son las vacantes disponibles

Durante la jornada, usted podrá aplicar a diferentes puestos dentro de la empresa. Las opciones son:

Asesor de Venta (tiempo completo)

Asesor de Planta (tiempo completo)

Gerente de Sede

Se trata de oportunidades para personas con distintos perfiles, desde atención al cliente hasta posiciones de mayor responsabilidad.

La mini feria de empleo se realizará en la Municipalidad de Santa Ana este 21 de abril.captura. (captu/captura)

Puede llevar su currículum de varias formas

Uno de los puntos a favor de esta feria es que usted tendrá varias opciones para entregar su hoja de vida.

Puede hacerlo en formato físico, digital o incluso mediante un código QR que estará disponible durante la actividad, lo que facilita el proceso para los interesados.

Tome nota si quiere más información

Si usted necesita más detalles antes de asistir, puede comunicarse únicamente por mensajes al número 8947-5460 o escribir al correo electrónico sharon.castro@santaana.go.cr.

Esta puede ser una buena oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un paso más en su carrera.

Consejos para ir a una feria de empleo: