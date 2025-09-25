¿Busca trabajo? ICE necesita operarios, eléctricos y más en Paso Canoas y alrededores

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió una convocatoria para contratar personal en diferentes áreas en el proyecto Complejo Paso Canoas. La oferta está dirigida a personas que vivan en Ciudad Neilly, Laurel, Corredores, La Cuesta y zonas cercanas al lugar.
El ICE busca cubrir las siguientes vacantes:
- Operario de la construcción
- Ayudante de construcción
- Peón
- Eléctricos
- Soldadores
- Auxiliar eléctrico
Requisitos para postularse
Los interesados deben presentar:
- Copia de la cédula. En caso de personal extranjero, copia de la residencia permanente libre de condición.
- Hoja de delincuencia vigente.
- Currículum actualizado.
- Certificación bancaria (de la entidad de su preferencia).
- Certificación laboral que indique el puesto ofertado y el tiempo de experiencia en las funciones de acuerdo con el cargo al que aplica.
Los documentos y consultas se pueden enviar al correo gruporeclutamiento@ice.go.cr o comunicarse al teléfono 2001-1788.
Si está buscando empleo en la construcción o áreas eléctricas, esta es una oportunidad para formar parte del Proyecto Complejo Paso Canoas y trabajar con una de las instituciones más importantes del país.
Consejos para aplicar a una vacante en línea:
- Lea detenidamente la oferta: Antes de postularse, asegúrese de comprender los requisitos y funciones del puesto. Así evitará enviar su aplicación a un trabajo para el cual no cumple con lo solicitado.
- Complete todos los campos correctamente: Verifique que todos los datos requeridos estén completos y correctos. Asegúrese de que su correo electrónico y número de teléfono estén actualizados para que puedan contactarlo sin problemas.
- Adjunte un currículum claro y actualizado: Su currículum es su carta de presentación. Incluya experiencia relevante, habilidades y logros concretos. Evite documentos demasiado largos o con información innecesaria.
- Personalice su carta o mensaje de presentación: Si la vacante lo permite, redacte unas líneas explicando por qué desea el puesto y qué puede aportar a la empresa. Esto demuestra interés y profesionalismo.
- Revise todo antes de enviar: Antes de enviar su aplicación, revise ortografía, formato de documentos y enlaces. Un error podría hacer que su candidatura sea descartada.