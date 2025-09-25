¿Busca trabajo? ICE necesita operarios, eléctricos y más en Paso Canoas y alrededores

ICE tiene varios puestos de trabajo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió una convocatoria para contratar personal en diferentes áreas en el proyecto Complejo Paso Canoas. La oferta está dirigida a personas que vivan en Ciudad Neilly, Laurel, Corredores, La Cuesta y zonas cercanas al lugar.

El ICE busca cubrir las siguientes vacantes:

Operario de la construcción

Ayudante de construcción

Peón

Eléctricos

Soldadores

Auxiliar eléctrico

Requisitos para postularse Copiado!

Los interesados deben presentar:

Copia de la cédula. En caso de personal extranjero, copia de la residencia permanente libre de condición. Hoja de delincuencia vigente. Currículum actualizado. Certificación bancaria (de la entidad de su preferencia). Certificación laboral que indique el puesto ofertado y el tiempo de experiencia en las funciones de acuerdo con el cargo al que aplica.

Los documentos y consultas se pueden enviar al correo gruporeclutamiento@ice.go.cr o comunicarse al teléfono 2001-1788.

Si está buscando empleo en la construcción o áreas eléctricas, esta es una oportunidad para formar parte del Proyecto Complejo Paso Canoas y trabajar con una de las instituciones más importantes del país.

Consejos para aplicar a una vacante en línea: