Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? ICE necesita operarios, eléctricos y más en Paso Canoas y alrededores

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos que tiene el ICE en Paso Canoas y alrededores

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Oficinas del ICE Sabana Norte
ICE tiene varios puestos de trabajo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió una convocatoria para contratar personal en diferentes áreas en el proyecto Complejo Paso Canoas. La oferta está dirigida a personas que vivan en Ciudad Neilly, Laurel, Corredores, La Cuesta y zonas cercanas al lugar.

LEA MÁS: Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago

El ICE busca cubrir las siguientes vacantes:

  • Operario de la construcción
  • Ayudante de construcción
  • Peón
  • Eléctricos
  • Soldadores
  • Auxiliar eléctrico

Requisitos para postularse

Los interesados deben presentar:

  1. Copia de la cédula. En caso de personal extranjero, copia de la residencia permanente libre de condición.
  2. Hoja de delincuencia vigente.
  3. Currículum actualizado.
  4. Certificación bancaria (de la entidad de su preferencia).
  5. Certificación laboral que indique el puesto ofertado y el tiempo de experiencia en las funciones de acuerdo con el cargo al que aplica.

LEA MÁS: Empresa privada abrió vacantes para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría

Los documentos y consultas se pueden enviar al correo gruporeclutamiento@ice.go.cr o comunicarse al teléfono 2001-1788.

Si está buscando empleo en la construcción o áreas eléctricas, esta es una oportunidad para formar parte del Proyecto Complejo Paso Canoas y trabajar con una de las instituciones más importantes del país.

LEA MÁS: Vindi abrió nuevas vacantes en Heredia: así puede aplicar a los puestos disponibles

ICE
El ICE tiene varios puestos de trabajo. Captura (ICE /ICE)

Consejos para aplicar a una vacante en línea:

  1. Lea detenidamente la oferta: Antes de postularse, asegúrese de comprender los requisitos y funciones del puesto. Así evitará enviar su aplicación a un trabajo para el cual no cumple con lo solicitado.
  2. Complete todos los campos correctamente: Verifique que todos los datos requeridos estén completos y correctos. Asegúrese de que su correo electrónico y número de teléfono estén actualizados para que puedan contactarlo sin problemas.
  3. Adjunte un currículum claro y actualizado: Su currículum es su carta de presentación. Incluya experiencia relevante, habilidades y logros concretos. Evite documentos demasiado largos o con información innecesaria.
  4. Personalice su carta o mensaje de presentación: Si la vacante lo permite, redacte unas líneas explicando por qué desea el puesto y qué puede aportar a la empresa. Esto demuestra interés y profesionalismo.
  5. Revise todo antes de enviar: Antes de enviar su aplicación, revise ortografía, formato de documentos y enlaces. Un error podría hacer que su candidatura sea descartada.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricavacantes disponiblesICEpuestos de empleo del ICEPaso Canoasempleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.