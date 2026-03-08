¿Busca trabajo? Súper Baterías hará feria de empleo en Moravia

Si usted está buscando trabajo, esta puede ser una muy buena oportunidad.
La empresa Súper Baterías anunció que realizará una feria de empleo para reclutar nuevos talentos que quieran formar parte de su equipo.
La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la Casa de Desarrollo Humano de Moravia, ubicada en el edificio de la antigua municipalidad.
Según informó la empresa, la idea de esta actividad es conocer personas con ganas de crecer, trabajar en equipo y desarrollarse dentro de la compañía.
“En Súper Baterías creemos en el talento, el trabajo en equipo y en las personas que quieren crecer”, indicaron como parte de la invitación para quienes estén interesados.
La empresa señaló que está en busca de personas que quieran integrarse a lo que ellos llaman su “Súper Fuerza”; es decir, el equipo de trabajo de la compañía.
Si usted desea obtener más información o enviar su currículum, también puede hacerlo al correo capital.humano@superbaterias.com o comunicarse al 8543-5858.
Consejos para aplicar a una vacante:
- Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
- Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
- Cuide su correo y su nombre de archivo: Se han visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
- Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.