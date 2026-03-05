Feria de empleo en Moravia ofrecerá decenas de puestos de trabajo: vea cuándo y dónde llegar

Si usted anda buscando trabajo o quiere probar suerte con nuevas oportunidades laborales, le contamos que en Moravia se realizará una feria de empleo que reunirá a varias empresas con diferentes puestos disponibles.

La feria de empleo será por dos días. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

La actividad se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo, en la Casa de Desarrollo Humano, contiguo a la Municipalidad de Moravia. Durante esos dos días, las personas podrán acercarse de 10 de la mañana a 2 de la tarde para entregar su currículo y conocer las opciones laborales.

De acuerdo con los organizadores, distintas compañías confirmaron su participación y estarán recibiendo hojas de vida de personas interesadas en integrarse a sus equipos de trabajo.

Entre las empresas que estarán presentes figuran: Sodexo, CSI, Racura, Súper Baterías, SFA, K-9, Grupo Eulen, AR Holdings, Grupo Marta, SPA, Cachos, Nuevo Mundo, Columbia, G4S, Ageco, Ferromax y Red Volution, entre muchas otras.

Acá le contamos de la feria de empleo. (fer/captura)

La variedad de compañías permitirá que personas con diferentes perfiles puedan acercarse y explorar oportunidades en distintos sectores.

Marlon Chaves, uno de los organizadores de la feria, explicó que esperan recibir a vecinos de Moravia y de comunidades cercanas que estén interesados en encontrar trabajo.

Según comentó, lo único que deben hacer los asistentes es llevar su currículo, ya sea impreso o en formato digital, y presentarse con buena actitud a la hora de conversar con los representantes de las empresas.

Este tipo de actividades suele convertirse en una buena oportunidad para quienes buscan empleo, ya que permite tener contacto directo con reclutadores y conocer de primera mano las vacantes disponibles.

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

1. Lleve su currículo listo: Procure llevar varias copias impresas de su currículo y, si es posible, también tenerlo en formato digital en el celular o en una memoria. Revise que la información esté actualizada y clara.

2. Cuide su presentación y actitud: Aunque no se trate de una entrevista formal, la primera impresión cuenta. Lo ideal es vestir de forma ordenada, llegar con buena actitud y mostrarse dispuesto a conversar con los representantes de las empresas.

3. Pregunte y muestre interés: Aproveche la oportunidad para consultar sobre los puestos disponibles, requisitos y procesos de contratación. Mostrar interés y hacer preguntas puede ayudarle a destacarse entre otros candidatos.