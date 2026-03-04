Ofertas de empleo

Feria de empleo en Heredia ofrecerá más de 1.000 vacantes esta semana y puede participar virtualmente

La Feria Empléate UH 2026 continuará en formato en línea hasta el 7 de marzo y reunirá a más de 30 empresas con opciones de trabajo y pasantías

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted busca trabajo o quiere aplicar a una pasantía, esta puede ser una buena oportunidad de conseguirlo sin necesidad de salir de la casa.

La Feria Empléate UH 2026 seguirá desarrollándose en modalidad virtual del 5 al 7 de marzo, con más de 1.000 vacantes disponibles.

Acá le contamos cómo puede aplicar.

La actividad es organizada por la Universidad Hispanoamericana y será totalmente gratuita y abierta al público. La dirección electrónica para ingresar se publicará en la página oficial de la universidad.

Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
Más de 30 empresas conectadas en línea

Más de 30 empresas conectadas en línea

Según informó la organización, participarán más de 30 compañías, varias de ellas reconocidas en el ranking Great Place to Work a nivel mundial.

Las oportunidades abarcan distintas áreas, entre ellas Administración, Contabilidad, Ingenierías, Salud, Turismo, Diseño, Publicidad, Derecho, Mecánica Automotriz, Arquitectura, Recursos Humanos, Electromecánica y Electricidad.

Entre las empresas confirmadas destacan Align Technology, Baxter GBS Costa Rica, Bill Gosling Outsourcing, British American Tobacco, Cooperativa de Leche Dos Pinos, Ernst & Young, Procter & Gamble y Cruz Roja, entre muchas otras.

Consejos para aplicar a una vacante:

  • Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
  • Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
  • Cuide su correo y su nombre de archivo: Se han visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
  • Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.
Fabiola Montoya Salas

