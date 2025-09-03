Dos Pinos tiene decenas de puestos de empleo y acá le contamos cómo aplicar

Dos Pinos tiene varios puestos de empleo. (Jose Cordero)

La cooperativa Dos Pinos abrió varias oportunidades de empleo en diferentes áreas y perfiles, por lo que si anda en busca de trabajo esta puede ser su gran oportunidad.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la empresa anunció que tiene disponibles puestos temporales y fijos, tanto en horario diurno como nocturno.

Entre las vacantes que ofrece la cooperativa están: médico veterinario, inspector de calidad e inocuidad, electromecánico, ayudante de planta, vendedor, técnico en refrigeración, operador de planta, operador de bodega, entre otros más, que se publican y actualizan constantemente en su página oficial.

Para cada puesto se solicitan diferentes requisitos, responsabilidades y habilidades, por lo que si a usted le interesa aplicar, debe ingresar al sitio web de Cooperativa Dos Pinos, en la sección: tu carrera, y buscar la opción que mejor se ajuste a su experiencia.

Acá le contamos de los puestos de trabajo de la Dos Pinos. (Rafael Pacheco Granados)

Una vez que elija la vacante, encontrará el botón Aplicar ahora, donde se le pedirá información básica como correo electrónico, nombre completo, teléfono, fecha de nacimiento, dirección y algunos datos sobre su experiencia laboral.

Consejos para aplicar a puestos de trabajo: