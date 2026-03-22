Ofertas de empleo

El Lagar anuncia contratación inmediata en varias zonas del país, le contamos todos los detalles

La empresa realizará varias fechas de reclutamiento durante abril y busca personal para diferentes puestos operativos y de ventas

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Por Fabiola Montoya Salas
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Acá le contamos de las oportunidades que tiene El Lagar. foto:El Lagar (emp/captura)

Si lo suyo es no perder tiempo y encontrar trabajo rápido, esta información le puede servir.

La empresa El Lagar anunció jornadas de feria de empleo con contratación inmediata, donde estarán recibiendo candidatos para distintas áreas y sucursales.

Las fechas ya están definidas: lunes 6, 13, 20 y 27 de abril, en un horario de 11 a.m. a 4 p.m., en la sede de Desamparados.

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Según detallaron, las personas que sean seleccionadas podrían trabajar en puntos como Desamparados, Tibás, Santa Ana, Pavas, Purral, Moravia, La Uruca, Heredia y Curridabat.

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Entre los puestos disponibles destacan bodegueros, pasilleros, montacarguistas, choferes con licencia B2, vendedores en distintas áreas (plataforma, herramientas, pinturas, acabados), personal de inventarios y operadores de monitoreo.

Uno de los puntos clave es que debe llevar su currículum digital en el celular, ya que es un requisito indispensable para poder aplicar.

Además, la empresa solicita disponibilidad de horarios, experiencia comprobada y buen servicio al cliente.

Al tratarse de contratación inmediata, el proceso podría avanzar rápido para quienes cumplan con el perfil que busca la compañía.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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