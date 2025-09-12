Ofertas de empleo

El Lagar hará feria de empleo para trabajar en ferretería que abrieron en Curridabat

La feria de empleo de EL Lagar es de 9 de la mañana a 3 de la tarde

Por Fabiola Montoya Salas
empleo feria de empleo
La feria de empleo será este viernes. (el /el lagar)

El Lagar abrirá su tienda en Ciudad del Este, Curridabat, y para arrancar con todo realizará una feria de empleo este viernes 12 de setiembre, de 9 a. m. a 3 de la tarde en la tienda de Desamparados, ubicada 25 metros este del cementerio de Desamparados.

Los puestos disponibles incluyen: bodeguero, cajero, chequeador de materiales, empacador, despachador, cajas, detalles y acabados, inventario, pinturas, reabasto, recibo de mercadería, bodega, asistente SAC, mercaderista, misceláneo, montacarguista, pasillero de ferretería, pasillero de herramientas, vendedor de detalles y acabados, vendedor de pinturas, vendedor de plataforma y chofer con licencia B3.

Entre los beneficios que ofrece la compañía destacan médico de empresa, asociación solidarista (ASOELAGAR), incentivos por cumplimiento de metas y programas de crecimiento interno.

Las personas interesadas únicamente deben llevar su currículum impreso o digital con información al día.

Feria de empleo
La feria de empleo será mañana. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo

  1. Lleve varios currículums: Presente su hoja de vida impresa y, si puede, también en formato digital (USB o celular). Así se asegura de no quedarse sin opciones si una empresa se la pide en distinto formato.
  2. Vístase de manera adecuada: No tiene que ir de saco y corbata, pero sí con ropa limpia, ordenada y presentable. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho.
  3. Llegue temprano: Hacer fila con tiempo le permitirá ser de los primeros en entregar su currículum y conversar sin tanta prisa con los reclutadores.
  4. Infórmese sobre las empresas: Averigüe antes qué compañías estarán y qué puestos ofrecen. Así puede enfocar mejor su presentación y destacar sus habilidades.
  5. Prepare una breve presentación personal: Cuando lo saluden, preséntese con seguridad: diga quién es, qué experiencia tiene y en qué le gustaría trabajar. Sea breve y claro.
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

