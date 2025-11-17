Ofertas de empleo

El Rey ofrece puestos con salarios competitivos y beneficios atractivos

El Rey abrió nuevas vacantes en Heredia y ofrece beneficios que llaman la atención

Por Fabiola Montoya Salas

El Rey, una empresa cien por ciento costarricense fundada en 1997, abrió nuevas plazas en Heredia para quienes quieran trabajar como cajeros y dependientes.

La empresa ofrece salario competitivo y beneficios llamativos. (Cortesía /Cortesía)

La compañía destacó que ofrece salarios competitivos, un ambiente laboral agradable y varias ventajas que no siempre se ven en el comercio.

Entre los beneficios están el día libre por cumpleaños, plan de sucesión y desarrollo para quienes desean crecer dentro de la empresa y, además, desayuno y merienda gratis, según el horario de trabajo. La firma recalcó que su misión es crear sonrisas y brindar experiencias, tanto a clientes como a colaboradores.

Para aplicar, los interesados deben tener noveno año aprobado, experiencia en retail (deseable), buena actitud y disponibilidad de horarios. Quienes cumplan con estos requisitos pueden enviar el currículum al correo reclutamiento@almaceneselrey.com o ingresar al sitio reclutamiento.almaceneselrey.com.

La empresa insiste en que el proceso es rápido y sencillo, y que las personas pueden escanear el código QR del anuncio para aplicar de inmediato. Con estas vacantes, El Rey busca reforzar su equipo y seguir apostando por talento nacional.

Si usted vive en Heredia o zonas cercanas y necesita una oportunidad laboral, esta puede ser la suya.

Los interesados pueden enviar su CV directamente por correo o sitio web. (el rey /El Rey)

Consejos para aplicar en línea:

  • Revise bien la vacante y asegúrese de que su currículum responda exactamente a lo que piden. Ajuste su experiencia para que destaque lo más relevante.
  • Use un correo profesional y verifique que toda la información que envíe esté completa, actualizada y sin errores de ortografía.
  • Aplique solo por los canales oficiales y siga las instrucciones al pie de la letra, eso evita que su postulación se pierda.
  • Esté atento a su correo y teléfono. Muchas empresas llaman o escriben rápido, y responder a tiempo puede marcar la diferencia para el puesto.
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.