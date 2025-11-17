El Rey ofrece puestos con salarios competitivos y beneficios atractivos

El Rey, una empresa cien por ciento costarricense fundada en 1997, abrió nuevas plazas en Heredia para quienes quieran trabajar como cajeros y dependientes.
La compañía destacó que ofrece salarios competitivos, un ambiente laboral agradable y varias ventajas que no siempre se ven en el comercio.
Entre los beneficios están el día libre por cumpleaños, plan de sucesión y desarrollo para quienes desean crecer dentro de la empresa y, además, desayuno y merienda gratis, según el horario de trabajo. La firma recalcó que su misión es crear sonrisas y brindar experiencias, tanto a clientes como a colaboradores.
Para aplicar, los interesados deben tener noveno año aprobado, experiencia en retail (deseable), buena actitud y disponibilidad de horarios. Quienes cumplan con estos requisitos pueden enviar el currículum al correo reclutamiento@almaceneselrey.com o ingresar al sitio reclutamiento.almaceneselrey.com.
La empresa insiste en que el proceso es rápido y sencillo, y que las personas pueden escanear el código QR del anuncio para aplicar de inmediato. Con estas vacantes, El Rey busca reforzar su equipo y seguir apostando por talento nacional.
Si usted vive en Heredia o zonas cercanas y necesita una oportunidad laboral, esta puede ser la suya.
Consejos para aplicar en línea:
- Revise bien la vacante y asegúrese de que su currículum responda exactamente a lo que piden. Ajuste su experiencia para que destaque lo más relevante.
- Use un correo profesional y verifique que toda la información que envíe esté completa, actualizada y sin errores de ortografía.
- Aplique solo por los canales oficiales y siga las instrucciones al pie de la letra, eso evita que su postulación se pierda.
- Esté atento a su correo y teléfono. Muchas empresas llaman o escriben rápido, y responder a tiempo puede marcar la diferencia para el puesto.