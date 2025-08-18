El Rey tiene varios puestos de empleo. Captura (El R/El Rey)

El Rey tiene varios puestos de empleo con grandes beneficios

La cadena de almacenes anda reclutando personal para varios puestos y lo mejor de todo es que ofrecen beneficios para quienes logren quedarse con el brete.

Ellos, por medio de su página de reclutamiento, anunciaron que buscan: operador de equipo especial, recepción de mercadería local, auxiliar de inventarios y picking.

Varios de los requisitos que la empresa le pide a los interesados son: primaria completa, disponibilidad de horario, un año de experiencia en bodega y disponibilidad para laborar en El Coyol de Alajuela.

Acá le contamos los puestos de empleo de El Rey. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Varios de los beneficios que le ofrece El Rey a los colaboradores son: salario competitivo, día de cumpleaños, buen ambiente laboral, plan de sucesión y desarrollo, merienda según el horario de trabajo.

Si a usted le interesa, puede hacerlo por medio de código QR de la imagen o bien puede buscar en Google la página oficial de la empresa reclutamiento.almaceneselrey.com y seleccionar el puesto que más le convenga y dar clic en el botón verde que dice iniciar.

Ahí le saldrán varios espacios para que rellene sus datos personales, entre esos: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y después podrá completar un formulario interno que hace la empresa acerca de su experiencia.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

