Empresa abre puertas a ticos para trabajar en proyectos internacionales: vea cómo aplicar en feria de empleo

Si usted estudió ingeniería o va por ese camino, esta oportunidad le puede abrir puertas más allá de Costa Rica, y es que la empresa Johnson Controls anunció que participará en la feria de empleo Talent Costa Rica 2026 con el objetivo de reclutar talento para proyectos internacionales.
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El evento es organizado por Procomer y se realizará este viernes 15 de mayo, de 8 a. m. a 7 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
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Buscan talento para proyectos globales
Durante la feria, usted podrá hablar directamente con reclutadores y líderes de la empresa, quienes están en busca de profesionales y estudiantes avanzados en carreras STEM.
Las oportunidades están enfocadas en áreas como:
- Ingeniería eléctrica
- Ingeniería electromecánica
- Mecatrónica
- Ingeniería mecánica
- Automatización de edificios
- Sistemas de seguridad electrónica
- Alarmas contra incendios
- Infraestructura inteligente
La idea es conectar talento costarricense con proyectos internacionales desde el Centro de Excelencia que la empresa tiene en el país.
Requisitos que debe tener en cuenta
Si le interesa aplicar, hay varios puntos clave que le van a pedir:
- Formación universitaria en ingeniería o carreras afines
- Conocimiento en AutoCAD y Revit
- Experiencia interpretando planos y diagramas eléctricos
- Nivel de inglés B2 o superior
Más que un trabajo, una carrera
Desde la empresa destacan que no solo se trata de conseguir un puesto, sino de crecer profesionalmente.
Johnson Controls asegura que sigue invirtiendo en programas de capacitación técnica y desarrollo profesional, lo que permite a sus colaboradores fortalecer habilidades mientras participan en proyectos internacionales.
Lo que puede hacer en la feria
Además de aplicar, usted podrá conocer cómo funciona la empresa, aclarar dudas y explorar opciones según su perfil.
Si anda buscando dar un salto en su carrera, esta puede ser una de esas oportunidades que no aparecen todos los días.