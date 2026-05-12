Empresa abre puertas a ticos para trabajar en proyectos internacionales: vea cómo aplicar en feria de empleo

Johnson Controls busca talento en ingeniería para proyectos internacionales. (cortesía /empleo)

Si usted estudió ingeniería o va por ese camino, esta oportunidad le puede abrir puertas más allá de Costa Rica, y es que la empresa Johnson Controls anunció que participará en la feria de empleo Talent Costa Rica 2026 con el objetivo de reclutar talento para proyectos internacionales.

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El evento es organizado por Procomer y se realizará este viernes 15 de mayo, de 8 a. m. a 7 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

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Buscan talento para proyectos globales

Durante la feria, usted podrá hablar directamente con reclutadores y líderes de la empresa, quienes están en busca de profesionales y estudiantes avanzados en carreras STEM.

Las oportunidades están enfocadas en áreas como:

La feria será el 15 de mayo en el Centro de Convenciones. (cortesía /empleo)

Ingeniería eléctrica

Ingeniería electromecánica

Mecatrónica

Ingeniería mecánica

Automatización de edificios

Sistemas de seguridad electrónica

Alarmas contra incendios

Infraestructura inteligente

La idea es conectar talento costarricense con proyectos internacionales desde el Centro de Excelencia que la empresa tiene en el país.

Requisitos que debe tener en cuenta

Si le interesa aplicar, hay varios puntos clave que le van a pedir:

Formación universitaria en ingeniería o carreras afines

Conocimiento en AutoCAD y Revit

Experiencia interpretando planos y diagramas eléctricos

Nivel de inglés B2 o superior

Más que un trabajo, una carrera

Desde la empresa destacan que no solo se trata de conseguir un puesto, sino de crecer profesionalmente.

Johnson Controls asegura que sigue invirtiendo en programas de capacitación técnica y desarrollo profesional, lo que permite a sus colaboradores fortalecer habilidades mientras participan en proyectos internacionales.

Lo que puede hacer en la feria

Además de aplicar, usted podrá conocer cómo funciona la empresa, aclarar dudas y explorar opciones según su perfil.

Si anda buscando dar un salto en su carrera, esta puede ser una de esas oportunidades que no aparecen todos los días.