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Trabajo en Papagayo: estas son las plazas que están abiertas en uno de los lugares más exclusivos del país

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser una gran oportunidad: en Península Papagayo hay vacantes en varias áreas y con beneficios que llaman la atención

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Por Fabiola Montoya Salas
Península Papagayo abrió múltiples vacantes en distintas áreas laborales. (Shutterstock)

Si busca de una oportunidad laboral y quiere meterse de lleno en un ambiente distinto, esta información le puede servir bastante.

En la exclusiva zona de Guanacaste en el hotel Península Papagayo se abrieron varias vacantes en diferentes áreas, lo que significa que hay opciones para perfiles muy variados, desde operativos hasta puestos más especializados.

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La oferta es amplia y contempla trabajos en servicios generales, seguridad, compras, finanzas, entretenimiento, marina y sostenibilidad.

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Península de Papagayo tiene varios puestos de trabajo. (empleo /empleo)

Opciones para distintos perfiles

Entre los puestos disponibles destacan opciones como chófer con licencia B2, operario, oficial de prevención, capitán de barco, oficial de atención al huésped y ejecutivo de compras.

También hay espacios para quienes tienen experiencia en números, como auditor de ingresos, así como oportunidades más dinámicas como anfitrión de entretenimiento (temporal) dentro del área conocida como “The Explorers”.

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En la parte de marina, buscan marineros y operarios de mantenimiento, mientras que en sostenibilidad requieren un gerente de operaciones, un puesto clave dentro del desarrollo del proyecto.

Beneficios que suman puntos

Más allá del puesto, uno de los puntos que más llama la atención son los beneficios que ofrece la empresa.

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Entre ellos están medicina de empresa, consultorio del INS, programas de bienestar, uniforme, alimentación, transporte y capacitaciones constantes, lo que puede marcar la diferencia para quienes buscan estabilidad y crecimiento.

Una oportunidad en un entorno distinto

Trabajar en Papagayo no es cualquier cosa, se trata de una de las zonas turísticas más desarrolladas del país, por lo que la experiencia laboral también viene acompañada de un entorno diferente y exigente.

Si usted cumple con el perfil y anda con ganas de dar un cambio puede aplicar poe medio del QR de la imagen o bien puede ingresar a la página talentospapagayo.net

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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