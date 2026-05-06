Salón de belleza busca personal con urgencia: hay varias plazas disponibles en San José centro

Salón de belleza busca reforzar su equipo con nuevos talentos en San José centro. (IA /captura)

Si usted está en busca de trabajo y le interesa el mundo de la belleza, esta información le puede caer como anillo al dedo.

El salón Yess Tratamiento Capilar anunció que tiene varias plazas disponibles y está buscando personal para reforzar su equipo en pleno corazón de San José.

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La oportunidad es para quienes tengan experiencia o interés en desempeñarse como estilistas, vendedores para salones y también en puestos administrativos.

El negocio está ubicado en Barrio González Lahmann, muy cerca de la Corte, en una zona bastante accesible para quienes se movilizan en el centro de la capital.

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¿Qué debe tener claro si quiere aplicar?

Según detallaron, el proceso no es como muchos acostumbran. Y es que no se reciben currículums por WhatsApp, así que mejor no pierda el tiempo enviándolo por ahí porque no se lo van a tomar en cuenta.

Las entrevistas serán presenciales, por lo que debe agendar su espacio con anticipación. (salón de belleza /salón de belleza)

Lo que sí debe hacer es agendar una cita presencial directamente al número 6365-2772, en el que le indicarán cuándo puede presentarse.

La entrevista cara a cara será clave para que usted pueda demostrar su experiencia, actitud y ganas de trabajar, algo que en este tipo de negocios pesa bastante.

Oportunidad para quienes aman la belleza

Este tipo de trabajos no solo requiere conocimiento técnico, también piden buen trato con clientes, responsabilidad y muchas ganas de crecer.

Si usted es estilista, sabe vender productos de belleza o tiene habilidades administrativas, esta puede ser una puerta para meterse de lleno en un sector que siempre se mueve.

Consejos

Llegue temprano: Cuanto más temprano llegue, más oportunidad tendrá de conversar con reclutadores antes de que haya demasiada gente.

Vaya bien presentado: No hace falta ir extremadamente formal, pero sí dar una buena impresión. Use ropa limpia, ordenada y cómoda.

Lleve su currículum digital listo: Aunque algunas empresas no piden documentos impresos, sí pueden solicitar información digital o pedirle enviarla después.

Practique cómo presentarse: Tenga claro quién es usted, qué experiencia tiene y qué tipo de trabajo busca. Hablar con seguridad ayuda muchísimo.