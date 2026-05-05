¿Está buscando trabajo? Walmart le facilita el camino y hasta lo entrevista sin cita

La empresa tiene varios puestos de trabajo. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Si usted está en busca de trabajo, esta puede ser una de esas oportunidades que no conviene dejar pasar, y es que Walmart tiene vacantes en distintas áreas y decidió simplificar el proceso para que más personas puedan aplicar sin tantas trabas.

A través de su iniciativa “Martes de Oportunidades”, la empresa abre sus puertas todos los martes para recibir candidatos sin cita previa. Sí, así como lo lee: usted puede llegar ese mismo día y hasta salir con entrevista hecha, siempre que complete primero un paso clave.

Acá le contamos que día se puede aplicar. (feria de empleo /captura)

Para participar, lo que debe hacer es ingresar al código QR habilitado por la empresa, elegir la sede en la que desea aplicar y presentarse en el lugar seleccionado. Ese proceso le permite entrar directamente a la dinámica presencial, donde el contacto es más rápido y directo, algo que muchos agradecen cuando están urgidos de una oportunidad.

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La propuesta no solo busca llenar vacantes, sino también cambiar la forma en que se contrata. En este caso, la empresa les está dando un peso importante a las habilidades blandas; es decir, su actitud, su forma de comunicarse y su disposición para trabajar, más allá de los títulos que tenga.

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Ahora bien, si por alguna razón no puede asistir de forma presencial, tampoco queda por fuera. Walmart Centroamérica mantiene habilitada su plataforma en línea para que usted pueda postularse desde la casa. Ahí solo debe seleccionar Costa Rica, escoger el área en la que le gustaría trabajar (ya sea tiendas, oficinas, centros de distribución o plantas) y completar su información.

En cuanto a requisitos, no le van a pedir nada fuera de lo común. Lo básico incluye saber operaciones matemáticas simples, tener buena comprensión de lectura y contar con disponibilidad para horarios rotativos. Dependiendo del puesto, pueden surgir condiciones adicionales, sobre todo en plazas administrativas.

Otro punto que puede pesar a la hora de decidirse son los beneficios; la empresa ofrece bonos ligados al rendimiento del negocio, descuentos en sus tiendas, seguro de vida, días libres especiales y hasta médico de empresa, lo que para muchos representa estabilidad y respaldo.