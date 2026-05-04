La heroína anónima que conquista paladares con sus productos frescos y tradicionales

Marquesa Espinoza, vecina de Bagaces, en Guanacaste, se ha convertido en un ejemplo de constancia y dedicación gracias a su compromiso con el trabajo, y por esa razón fue elegida como la heroína de esta semana.

Su historia refleja la realidad de muchas personas que, con esfuerzo diario, buscan salir adelante y generar oportunidades para sus seres queridos.

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Un emprendimiento con raíces

Doña Marquesa desarrolla su actividad en el tramo La Negrita, donde ofrece frutas frescas, empanadas, rosquillas, tanelas y otros productos tradicionales de la región.

Marquesa Espinoza es vecina de Bagaces, en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Su propuesta no solo destaca por la variedad, sino también por el valor cultural que representan estos alimentos, elaborados de manera artesanal junto a su familia.

“Nosotros somos originarios de Bagaces, aquí en Villa Vieja. Yo tengo 46 años y la vivimos pulseando todos los días. Ya tenemos dos años de estar aquí y somos emprendedores. En la temporada del Covid lo habíamos tenido, pero lo tuvimos que quitar y ahora lo volvimos a poner”, nos contó.

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Trabajo en familia

El negocio es sostenido por el esfuerzo conjunto de su esposo y sus dos hijos, quienes participan activamente en la preparación de los productos y en la atención al público. Además de los alimentos tradicionales, en ocasiones elaboran pancito y tamalitos, ampliando su oferta según la demanda.

Si anda por Bagaces y está antojado de algo fresco y delicioso, ya sabe dónde pasar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Antes de dedicarse a esta actividad, la familia contaba con una granja de pollos y cerdos, pero han ido replanteando sus ideas.

Perseverancia y compromiso

A pesar de las dificultades, Espinoza mantiene una actitud firme frente a los retos.

“No es fácil estar todos los días en esto, pero hay que echarle ganas, hay que echar para adelante y no esperar a que nada caiga del cielo. Lo que más me gusta de mi pueblo es la gente que es muy amable”, expresó.

El negocio abre sus puertas todos los días, de 7 a.m., a 5 p.m., lo que demuestra el compromiso constante de esta familia con sus ventas y su comunidad.

Su historia la convierte en un verdadero ejemplo de superación, destacando el valor del esfuerzo y la importancia de mantener vivas las tradiciones a través de los productos que ofrecen.

Marquesa lo espera en su puestito en Bagaces. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)