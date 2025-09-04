Empresa privada busca personal para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría

La feria de empleo será el sábado. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted cuenta con el curso básico en seguridad privada y noveno año aprobado, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando, ya que la empresa privada ACSI (Aviation Security) ubicada en Alajuela, va a realizar una feria de empleo para puestos de seguridad en el Aeropuerto Juan Santamaría.

La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de setiembre del 2025, en horario de 8 a. m. a 12 p. m., en el Centro de Comercio Internacional de Alajuela, oficina #78.

Las jornadas laborales que se ofrecen son por horas, así como horarios fijos, por lo que pueden ser una buena opción para quienes buscan horarios flexibles.

Requisitos para participar en la feria de empleo

Tener el curso básico de seguridad privada.

Noveno año aprobado.

Presentar currículum actualizado (puede ser físico o digital).

Las personas interesadas pueden acercarse directamente al lugar de la feria o realizar consultas previas al número 8754-2772.

Con esta feria, la empresa busca reclutar personal comprometido y capacitado para reforzar la seguridad en una de las terminales aéreas más importantes del país.

