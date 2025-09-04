Ofertas de empleo

Empresa privada busca personal para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría

La feria de empleo para trabajar en el Juan Santa María será este sábado 6 de setiembre

Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
La feria de empleo será el sábado. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted cuenta con el curso básico en seguridad privada y noveno año aprobado, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando, ya que la empresa privada ACSI (Aviation Security) ubicada en Alajuela, va a realizar una feria de empleo para puestos de seguridad en el Aeropuerto Juan Santamaría.

La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de setiembre del 2025, en horario de 8 a. m. a 12 p. m., en el Centro de Comercio Internacional de Alajuela, oficina #78.

Las jornadas laborales que se ofrecen son por horas, así como horarios fijos, por lo que pueden ser una buena opción para quienes buscan horarios flexibles.

Requisitos para participar en la feria de empleo

  • Tener el curso básico de seguridad privada.
  • Noveno año aprobado.
  • Presentar currículum actualizado (puede ser físico o digital).

Las personas interesadas pueden acercarse directamente al lugar de la feria o realizar consultas previas al número 8754-2772.

Con esta feria, la empresa busca reclutar personal comprometido y capacitado para reforzar la seguridad en una de las terminales aéreas más importantes del país.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Llegue temprano: Así podrá aprovechar mejor el tiempo, recorrer con calma todos los puestos y evitar filas largas.
  • Lleve una libreta y bolígrafo: Anote los contactos, correos o detalles importantes que le compartan los reclutadores, para que no dependa solo de la memoria.
  • Active sus perfiles digitales: Tenga actualizado su LinkedIn u otras plataformas profesionales, ya que algunas empresas revisan en línea la información de los candidatos.
  • Sea claro con lo que busca: Antes de ir, defina si está interesado en un trabajo temporal, permanente, medio tiempo o en determinada área. Esto le ayudará a no perder tiempo en ofertas que no se ajustan a usted.
  • Cuide su lenguaje corporal: Una sonrisa, contacto visual y un apretón de manos firme transmiten seguridad y profesionalismo.
empleo Costa Ricaempresa privadapersonalJuan Santamaríaferia de empleoaeropuerto Juan santamaría
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

