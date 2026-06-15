Empresa que opera en el aeropuerto Juan Santamaría busca coordinadores de seguridad

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de empleo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si usted cuenta con experiencia en seguridad privada y anda buscando una oportunidad laboral, esta información podría interesarle.

La empresa AVG Security abrió un proceso de reclutamiento para contratar coordinadores de seguridad que trabajarán en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La vacante es de medio tiempo y está dirigida a personas con experiencia en coordinación de personal de seguridad, preferiblemente dentro de entornos aeroportuarios.

Entre los requisitos que solicita la empresa se encuentran contar con el carné de agente de seguridad privada al día, huellas dactilares y examen psicológico vigentes, además de tener aprobado el noveno año de secundaria.

También se valorará que los aspirantes tengan experiencia previa en aeropuertos y residan en Alajuela, Heredia o zonas cercanas al Juan Santamaría.

La emprea ofrece varios beneficios. Captura (empleo /empleo)

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Según la información compartida por la compañía, la plaza ofrece estabilidad laboral, capacitación constante, un buen ambiente de trabajo y posibilidades de crecimiento profesional dentro de la organización.

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Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo empleos@acsisecurity.com o solicitar más información al número 8754-2772.

La empresa destacó que forma parte de un equipo comprometido con la seguridad aeroportuaria y busca colaboradores que deseen desarrollarse profesionalmente en una de las terminales aéreas más importantes del país.

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.