Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026: Tiene oportunidades para todos

¿Está buscando empleo o nuevas oportunidades? La Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026 le trae la posibilidad de acceder a cientos de puestos de trabajo en diferentes áreas. Esta feria será el espacio perfecto para quienes buscan una nueva oportunidad laboral o desean mejorar sus perspectivas profesionales.
El evento contará con una variada oferta de vacantes, desde puestos operativos, administrativos y comerciales, hasta más de 40 oportunidades de empleo adicionales gracias a la intermediación de Grupo Bretea, el cual se encargará de conectar a los asistentes con empresas locales de la zona.
Lo que tendrá la Feria de Empleo Conecta Cariay
- Exposición de programas académicos: Conozca las opciones educativas para mejorar sus habilidades y empleabilidad.
- Empresas reclutadoras de talento: Conozca a los representantes de importantes empresas que están buscando nuevos colaboradores.
- Talleres y charlas: No solo encontrará empleo, sino también herramientas valiosas para su desarrollo profesional.
- Actividades interactivas: Una manera diferente de aprender y conectar con empresas.
- Red de apoyo a emprendedores: Si lo suyo es el emprendimiento, aquí encontrará recursos para llevar su proyecto al siguiente nivel.
Empresas Invitadas
- Cámara de Comercio, Industria y Turismo Limón
- Federación de Cámaras del Caribe
- Centro de Desarrollo Empresarial del INA
- Grupo Mutual
- Caribe Súper Cable
- Sigma Alimentos (presente solo el 15 de enero)
- Seguridad Táctica NissiY muchas más…
Fechas y Horarios
- Fecha: 15, 16 y 17 de enero
- Hora: De 10 a.m. a 5 p.m.
- Ubicación: Instituto Cariay, ubicado en Puerto Limón
Marlon Chaves, encargado de Grupo Bretea, nos comentó que el evento contará con la presencia de Sigma Alimentos y su equipo solo el 15 de enero, por lo que si está interesado en esta empresa, no puede faltar ese día.