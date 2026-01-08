Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026: Tiene oportunidades para todos

¿Está buscando empleo o nuevas oportunidades? La Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026 le trae la posibilidad de acceder a cientos de puestos de trabajo en diferentes áreas. Esta feria será el espacio perfecto para quienes buscan una nueva oportunidad laboral o desean mejorar sus perspectivas profesionales.

Anímese a ir a la feria de empleo. Imagen de referencia. (cortesía )

El evento contará con una variada oferta de vacantes, desde puestos operativos, administrativos y comerciales, hasta más de 40 oportunidades de empleo adicionales gracias a la intermediación de Grupo Bretea, el cual se encargará de conectar a los asistentes con empresas locales de la zona.

Lo que tendrá la Feria de Empleo Conecta Cariay

Acá le contamos de la feria de empleo. Cortesía (grupo bretea /feria de empleo)

Exposición de programas académicos: Conozca las opciones educativas para mejorar sus habilidades y empleabilidad.

Empresas reclutadoras de talento: Conozca a los representantes de importantes empresas que están buscando nuevos colaboradores.

Talleres y charlas: No solo encontrará empleo, sino también herramientas valiosas para su desarrollo profesional.

Actividades interactivas: Una manera diferente de aprender y conectar con empresas.

Red de apoyo a emprendedores: Si lo suyo es el emprendimiento, aquí encontrará recursos para llevar su proyecto al siguiente nivel.

Empresas Invitadas

Cámara de Comercio, Industria y Turismo Limón

Federación de Cámaras del Caribe

Centro de Desarrollo Empresarial del INA

Grupo Mutual

Caribe Súper Cable

Sigma Alimentos (presente solo el 15 de enero)

Seguridad Táctica NissiY muchas más…

Fechas y Horarios

Fecha: 15, 16 y 17 de enero

Hora: De 10 a.m. a 5 p.m.

Ubicación: Instituto Cariay, ubicado en Puerto Limón

Marlon Chaves, encargado de Grupo Bretea, nos comentó que el evento contará con la presencia de Sigma Alimentos y su equipo solo el 15 de enero, por lo que si está interesado en esta empresa, no puede faltar ese día.