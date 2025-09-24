Fruta Internacional busca trabajadores para la temporada navideña

La empresa Fruta Internacional tiene varios puestos de trabajo. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)

Si usted es de los que busca trabajo en temporada navideña, es mejor que ponga atención porque Fruta Internacional anunció que tendrá dos ferias de empleo para contratar personal de cara a la temporada y quiere que forme parte de su equipo.

Entre los cargos que están contratando se encuentran:

¿Cuándo y dónde?

La feria se llevará a cabo el 16 y 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 3:00 de la tarde, en San Joaquín de Flores, en Heredia, justamente a 200 metros al este del puente de la Firestone.

Requisitos para postularse:

Si cumple con los requisitos, esta es una excelente oportunidad para sumarse a Fruta Internacional y asegurarse trabajito durante la temporada navideña.

La empresa tiene variedad de puestos de empleo. Captura (feria de empleo /feria de empleo)

