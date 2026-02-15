Grupo V realizará feria de empleo en Escazú este 20 de febrero

Acá le contamos cómo aplicar. (empleo /empleo)

Si usted está buscando trabajo, esta información le puede interesar. El próximo 20 de febrero de 2026, el Grupo V realizará una feria de empleo en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú, en horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde.

La empresa estará recibiendo a personas interesadas en puestos de seguridad y limpieza, por lo que es importante que llegue con todos los requisitos al día.

Para optar por una plaza en el área de seguridad, usted debe presentar su currículum y cédula vigente, título de primaria completa y hoja de delincuencia con menos de un mes de emitida. Además, debe contar con documentación para tramitar o portar armas al día, experiencia mínima de seis meses a un año (con carta de servicio) y tener cuenta en el Banco Nacional.

En el caso de los puestos de limpieza, los requisitos son similares: currículum y cédula vigente, primaria completa, hoja de delincuencia reciente, experiencia mínima de seis meses en labores de limpieza y cuenta activa en el Banco Nacional.

Si cumple con lo solicitado y desea una oportunidad laboral, tome nota de la fecha y el horario para que no se quede por fuera. Llegar con todos los documentos en regla podría marcar la diferencia.

