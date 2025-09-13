Ofertas de empleo

Hospital México busca personal en el área de administración de servicios

Acá le contamos cuáles son los requisitos que pide el Hospital México

Por Fabiola Montoya Salas
Salón de emergencias de un hospital con pacientes esperando en sillas de ruedas y camillas.
El Hospital México tiene empleo en un área específica. (Albert Marín para LN /Albert Marín para LN)

El Hospital México anda en busca de personal en un área específica: Médico asistente especialista en administración de servicios de salud, una oportunidad para quienes tengan la formación y experiencia en esta rama.

Los requisitos para el puesto del Hospital México son:

  • Estar incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, como especialista en la rama correspondiente.
  • Contar con la especialidad en Administración de Servicios de Salud.

Hospital México
Acá le contamos del puesto que tiene el Hospital México. Captura (hospital mé/hospital méxico)

Cómo aplicar:

Si usted cumple con los requisitos, debe presentar su currículum de manera obligatoria en el sistema de recursos humanos en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través del sitio: www.ccss.sa.cr

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica, usted podrá encontrar puestos de trabajo, ferias de empleo, consejos laborales e historias de emprendimientos.

Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo

  1. Lleve varios currículums: Presente su hoja de vida impresa y, si puede, también en formato digital (USB o celular). Así se asegura de no quedarse sin opciones si una empresa se la pide en distinto formato.
  2. Vístase de manera adecuada: No tiene que ir de saco y corbata, pero sí con ropa limpia, ordenada y presentable. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho.
  3. Llegue temprano: Hacer fila con tiempo le permitirá ser de los primeros en entregar su currículum y conversar sin tanta prisa con los reclutadores.
  4. Infórmese sobre las empresas: Averigüe antes qué compañías estarán y qué puestos ofrecen. Así puede enfocar mejor su presentación y destacar sus habilidades.
  5. Prepare una breve presentación personal: Cuando lo saluden, preséntese con seguridad: diga quién es, qué experiencia tiene y en qué le gustaría trabajar. Sea breve y claro.
  6. Mantenga una actitud positiva y respetuosa: Salude, dé las gracias y muestre entusiasmo por la oportunidad. Eso puede marcar la diferencia con otros candidatos.
  7. Lleve sus documentos en orden: Tenga a mano copias de su cédula, títulos, cartas de recomendación o certificaciones, por si alguna empresa se lo solicita.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

