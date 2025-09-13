Hospital México busca personal en el área de administración de servicios

El Hospital México tiene empleo en un área específica. (Albert Marín para LN /Albert Marín para LN)

El Hospital México anda en busca de personal en un área específica: Médico asistente especialista en administración de servicios de salud, una oportunidad para quienes tengan la formación y experiencia en esta rama.

Los requisitos para el puesto del Hospital México son:

Estar incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, como especialista en la rama correspondiente.

Contar con la especialidad en Administración de Servicios de Salud.

Acá le contamos del puesto que tiene el Hospital México. Captura (hospital mé/hospital méxico)

Cómo aplicar:

Si usted cumple con los requisitos, debe presentar su currículum de manera obligatoria en el sistema de recursos humanos en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través del sitio: www.ccss.sa.cr

