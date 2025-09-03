Ministerio de Agricultura y Ganadería realizará feria de empleo con muchos puestos de trabajo

La feria de empleo del Ministerio de Agricultura y Ganadería es en varios puntos del país. ( - /Getty Images)

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció una feria de empleo que se llevará a cabo en varias zonas del país el 4 y 5 de setiembre, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

La institución busca perfiles técnicos, profesionales y administrativos que estén comprometidos con el servicio público y con la transformación del agro costarricense.

El MAG detalló que durante la feria no se harán entrevistas, ya que el objetivo principal es actualizar la base de personas elegibles y aplicar pruebas de idoneidad, bajo el régimen de Servicio Civil.

La feria se llevará a cabo el 4 y 5 de setiembre en todas las regiones y agencias del MAG en Heredia, Siquirres, San José, Parrita y Pérez Zeledón.

Requisitos para participar

Si usted quiere formar parte del proceso debe llevar lo siguiente:

Cédula vigente.

Atestados académicos y laborales.

Correo electrónico y número de teléfono actualizados.

Cómo obtener más información

La institución invitó a las personas interesadas a acercarse a los puntos estratégicos que se detallarán en sus canales oficiales. Además, habilitó medios de contacto para consultas:

Con esta feria, el MAG pretende seguir atrayendo talento que desee aportar al desarrollo del sector agropecuario costarricense.

Acá le contamos qué busca el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Consejos para elaborar el currículum: