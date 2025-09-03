Ofertas de empleo

Ministerio de Agricultura y Ganadería realizará feria de empleo con muchos puestos de trabajo

Ministerio de Agricultura y Ganadería busca varios perfiles en la feria de empleo, acá le contamos cuáles son

Por Fabiola Montoya Salas
Consejos para sacar mayor provecho.
La feria de empleo del Ministerio de Agricultura y Ganadería es en varios puntos del país. ( - /Getty Images)

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció una feria de empleo que se llevará a cabo en varias zonas del país el 4 y 5 de setiembre, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

La institución busca perfiles técnicos, profesionales y administrativos que estén comprometidos con el servicio público y con la transformación del agro costarricense.

El MAG detalló que durante la feria no se harán entrevistas, ya que el objetivo principal es actualizar la base de personas elegibles y aplicar pruebas de idoneidad, bajo el régimen de Servicio Civil.

La feria se llevará a cabo el 4 y 5 de setiembre en todas las regiones y agencias del MAG en Heredia, Siquirres, San José, Parrita y Pérez Zeledón.

Requisitos para participar

Si usted quiere formar parte del proceso debe llevar lo siguiente:

  • Cédula vigente.
  • Atestados académicos y laborales.
  • Correo electrónico y número de teléfono actualizados.

Cómo obtener más información

La institución invitó a las personas interesadas a acercarse a los puntos estratégicos que se detallarán en sus canales oficiales. Además, habilitó medios de contacto para consultas:

  • Teléfono: 2105-6113
  • Correo: feriaempleo@mag.go.cr
  • Página web: www.mag.go.cr

Con esta feria, el MAG pretende seguir atrayendo talento que desee aportar al desarrollo del sector agropecuario costarricense.

Feria de empleo
Acá le contamos qué busca el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Consejos para elaborar el currículum:

  1. Sea breve y ordenado: Su currículum no debe ser más largo de dos páginas. Destaque su información en secciones claras: datos personales, experiencia laboral, formación académica y habilidades.
  2. Adapte el contenido al puesto: No use siempre el mismo CV. Resalte la experiencia, logros y conocimientos que mejor encajen con la vacante a la que está aplicando.
  3. Cuide la presentación: Use un diseño limpio, sin exceso de colores ni adornos. Revise muy bien la ortografía y asegúrese de que los datos de contacto estén actualizados.
