Más de 15 empresas ofrecerán trabajo en feria de empleo en Tibás

La Expo-Feria Tibás Bretea tendrá entrevistas inmediatas y puestos operativos, administrativos y comerciales

Por Fabiola Montoya Salas
Si usted anda buscando trabajo en Tibás o alrededores, esta información le puede interesar.

El Grupo Bretea, en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral Cuatro Reinas, organizarán la Expo-Feria Tibás Bretea, una actividad donde participarán más de 15 empresas que estarán ofreciendo oportunidades laborales.

La feria se realizará el miércoles 18 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el salón comunal Cuatro Reinas, ubicado al costado noroeste de la plaza de deportes de Cuatro Reinas o 150 metros al noroeste de la terminal de buses del sector.

Durante la actividad, las empresas estarán recibiendo currículums y realizando entrevistas inmediatas, por lo que es importante que usted llegue preparado.

Las personas interesadas pueden llevar su currículum en formato digital o impreso, para entregarlo directamente a los reclutadores.

Varias empresas participarán

Entre las compañías que confirmaron su participación están Securitas, Pierre Cardin, Dinant, Novapark, K-9 Security, Corporación Valle Metropolitano, SFA y SPA, entre otras.

Las vacantes que estarán disponibles abarcan puestos operativos, administrativos y comerciales, por lo que la feria puede ser una buena oportunidad para quienes desean integrarse al mercado laboral.

Los organizadores invitaron especialmente a las personas de Tibás y comunidades cercanas a acercarse y aprovechar la oportunidad de conversar directamente con las empresas.

Si usted está en busca de empleo, esta actividad puede ser una buena opción para presentar su perfil y conocer las vacantes disponibles.

Consejos para ir a una feria de empleo

1. Lleve su currículum actualizado: Antes de ir a la feria, revise que su currículum tenga su información más reciente, experiencia laboral y datos de contacto correctos. Lo ideal es llevar varias copias impresas para poder entregarlas a diferentes empresas.

2. Preséntese de forma profesional: Aunque no sea una entrevista formal, es importante que usted llegue bien presentado, con ropa ordenada y actitud positiva. Recuerde que la primera impresión puede marcar la diferencia.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

