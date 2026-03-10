Pequeño Mundo tiene varios puestos de trabajo: así puede aplicar

13/08/2021. Tienda nueva de Pequeño Mundo. La Unión, Cartago. En la fotografía: Austín Sandí Chacón. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Si usted anda buscando trabajo, esta información le puede servir y es que Pequeño Mundo tiene varios puestos de empleo disponibles en diferentes áreas y en distintas zonas del país.

Entre las vacantes que actualmente están abiertas se encuentran chofer de vagoneta, chofer de reparto, asistente de tráfico, supervisor de control de calidad y auxiliar de bodega.

Las oportunidades laborales están disponibles para trabajar en Alajuela, Heredia, Cartago, Guachipelín y Liberia.

Como suele ocurrir, cada puesto tiene requisitos distintos, dependiendo de las funciones que se deban realizar dentro de la empresa.

Por ejemplo, para el puesto de auxiliar de bodega, la empresa solicita que las personas tengan conocimiento en almacenaje y traslado de mercadería, experiencia utilizando dispositivos Handheld y manejo de protocolos de descarga de mercadería.

Además, los interesados deben contar con disponibilidad para trabajar seis días a la semana en horario rotativo, lo que significa que el día libre puede cambiar cada semana.

Le contamos de los puestos de empleo. (Procomer/Cortesía)

Así puede aplicar

Si alguna de estas oportunidades le interesa, el proceso para postularse es bastante sencillo.

Lo único que debe hacer es buscar en Internet “empleos Pequeño Mundo” o ingresar a la página oficial de la empresa, donde encontrará la lista de vacantes disponibles.

Una vez ahí, puede seleccionar el puesto que más le convenga y dar clic en la opción “aplicar”.

Después deberá llenar un formulario con sus datos personales, para que su información quede registrada en el sistema.

Si su perfil coincide con lo que está buscando la empresa, el departamento de Recursos Humanos podría contactarlo para continuar con el proceso de selección.

Consejos para aplicar a una vacante: