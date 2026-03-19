Más de 1.500 puestos de empleo lo esperan en feria gratuita que se realizará en la Antigua Aduana

Si usted anda buscando trabajo, esta es una oportunidad que no puede dejar pasar.

La feria de empleo Hello Brete reunirá más de 1.500 oportunidades laborales en un solo lugar, con la participación de más de 60 empresas de distintos sectores productivos.

La feria de empleo ofrece 1500 puestos de trabajo. (Cortesía Fidélitas)

La actividad se realizará el próximo 13 de abril, de 8 a.m. a 4 p.m., en la Antigua Aduana; será gratuita y abierta al público.

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Entre las empresas que estarán reclutando personal destacan Cognizant, Grupo Purdy, Taco Bell, Align Technology, Securitas, El Lagar y McDonald’s.

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Las vacantes están disponibles en áreas como turismo, hotelería, seguridad, servicios médicos, limpieza, industria alimentaria, construcción, transporte, mecánica, electrónica y puestos administrativos, lo que abre opciones para personas con distintos niveles de experiencia.

El ministro de Trabajo, Andrés Romero, destacó la importancia de este tipo de espacios.

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“Este esfuerzo, enmarcado en la estrategia Brete, permitirá acercar más de 1.500 puestos laborales a personas que buscan insertarse en el mercado laboral o buscar una mejor opción de trabajo. Hemos priorizado empleos de calidad en sectores con buena salida laboral, por lo que invitamos a las personas a aprovechar esta gran oportunidad”, dijo.

Además de las oportunidades laborales, la feria contará con instituciones públicas que brindarán orientación, capacitación y acceso a becas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de quienes asistan.

Desde el Instituto Nacional de Aprendizaje también se sumarán con oferta formativa.

“El INA llegará a la feria de empleo Hello Brete con una oferta de servicios de capacitación orientada a fortalecer la empleabilidad de las personas, con opciones en áreas clave como administración, informática, idiomas y emprendimiento. Estos procesos formativos buscan desarrollar habilidades alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral y acercar oportunidades de capacitación accesibles para quienes desean fortalecer su perfil profesional o integrarse al mundo del trabajo.

“Desde el INA seguimos impulsando espacios que conecten la formación con nuevas oportunidades de empleo y desarrollo productivo para el país.”, dijo Christian Rucavado Leandro, presidente ejecutivo del INA.

Si usted quiere participar en la feria de empleo, puede inscribirse a través del sitio web brete.cr.