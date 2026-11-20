McDonald’s abrió una convocatoria para contratar colaboradores por temporada. (Mayela López/Mayela López)

¿Está buscando trabajo de temporada? McDonald’s abrió una convocatoria para contratar colaboradores temporales en Costa Rica y ofrece la posibilidad de participar a quienes cumplan con algunos requisitos básicos.

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Entre las condiciones solicitadas están contar con noveno año de secundaria aprobado, tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y demostrar compromiso con el orden y la limpieza. También es importante contar con disposición para brindar un buen servicio al cliente.

El empleo es por temporada. Captura (cap/captura)

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¿Cómo puede postularse?

Las personas interesadas pueden enviar sus datos del 23 de noviembre al 17 de enero mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

Al ingresar, deberá completar un formulario con información personal, como nombre, correo electrónico y número de teléfono, entre otros datos necesarios para el proceso.

Posteriormente, el departamento de Recursos Humanos de la empresa se pondrá en contacto con las personas interesadas para dar seguimiento a las solicitudes.

Si cumple con los requisitos y desea participar, recuerde completar el formulario dentro del periodo establecido.