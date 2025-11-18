Ofertas de empleo

Municipalidad de San José realizará feria de empleo con opciones temporales y permanentes

Varias empresas estarán reclutando este jueves en la feria de empleo que tendrá la Municipalidad de San José

Por Fabiola Montoya Salas

Si está sin trabajo o quiere moverse a una mejor oportunidad, este jueves tiene una cita obligada con la Feria de Empleo de la Municipalidad de San José, donde varias empresas estarán recibiendo currículums.

Las empresas recibirán currículums físicos y digitales durante el día. (Cortesía /Cortesía)

Información clave de la feria de empleo

Fecha: jueves 20 de noviembre

Horario: 8 a. m. a 2 de la tarde.

Lugar: explanada norte del edificio José Figueres Ferrer

Entrada: gratuita

Requisitos: puede llevar su CV físico o digital

La feria está pensada para personas que buscan colocarse rápido en puestos operativos, administrativos, de chofer y otros perfiles. Habrá oportunidades permanentes y temporales, lo que abre las puertas a quienes necesitan una opción inmediata para cerrar el año con ingresos seguros.

feria de empleo
La feria de empleo será el 21 de noviembre. captura (municipalidad de san jos/captura)

Empresas participantes:

  • AS de Protección
  • Gestionadora de Crédito
  • Multiservicios Aldana
  • Novapark Parque Empresarial S.A.
  • Ekono
  • Grupo VMA
  • AyP

Cada una ofrecerá distintos puestos según sus necesidades, por lo que se recomienda llegar temprano para tener mejor oportunidad de aplicar.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Llegue temprano: Así evita filas largas, aprovecha mejor el tiempo y aumenta sus posibilidades de conversar con más reclutadores.
  • Lleve su currículum en dos formatos: Tenga varias copias impresas y también la versión digital lista en su celular o USB por si alguna empresa la solicita.
  • Vístase de manera presentable: No es necesario ir elegante, pero sí mostrar una apariencia ordenada y profesional.
  • Prepárese para una mini-entrevista: Muchos reclutadores hacen preguntas rápidas en el momento; tenga claras sus habilidades, experiencia y el tipo de puesto que busca.
  • Pregunte sin miedo: Consulte horarios, salario, funciones y crecimiento. Mostrar interés demuestra iniciativa y le ayuda a tomar mejores decisiones.
  • Revise antes los puestos disponibles: Si la feria publica los perfiles que buscan, llegue con una idea clara de a cuáles puestos aplicará y adapte su currículum para destacar lo que más le conviene.
