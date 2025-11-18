Municipalidad de San José realizará feria de empleo con opciones temporales y permanentes

Si está sin trabajo o quiere moverse a una mejor oportunidad, este jueves tiene una cita obligada con la Feria de Empleo de la Municipalidad de San José, donde varias empresas estarán recibiendo currículums.
Información clave de la feria de empleo
Fecha: jueves 20 de noviembre
Horario: 8 a. m. a 2 de la tarde.
Lugar: explanada norte del edificio José Figueres Ferrer
Entrada: gratuita
Requisitos: puede llevar su CV físico o digital
La feria está pensada para personas que buscan colocarse rápido en puestos operativos, administrativos, de chofer y otros perfiles. Habrá oportunidades permanentes y temporales, lo que abre las puertas a quienes necesitan una opción inmediata para cerrar el año con ingresos seguros.
Empresas participantes:
- AS de Protección
- Gestionadora de Crédito
- Multiservicios Aldana
- Novapark Parque Empresarial S.A.
- Ekono
- Grupo VMA
- AyP
Cada una ofrecerá distintos puestos según sus necesidades, por lo que se recomienda llegar temprano para tener mejor oportunidad de aplicar.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Llegue temprano: Así evita filas largas, aprovecha mejor el tiempo y aumenta sus posibilidades de conversar con más reclutadores.
- Lleve su currículum en dos formatos: Tenga varias copias impresas y también la versión digital lista en su celular o USB por si alguna empresa la solicita.
- Vístase de manera presentable: No es necesario ir elegante, pero sí mostrar una apariencia ordenada y profesional.
- Prepárese para una mini-entrevista: Muchos reclutadores hacen preguntas rápidas en el momento; tenga claras sus habilidades, experiencia y el tipo de puesto que busca.
- Pregunte sin miedo: Consulte horarios, salario, funciones y crecimiento. Mostrar interés demuestra iniciativa y le ayuda a tomar mejores decisiones.
- Revise antes los puestos disponibles: Si la feria publica los perfiles que buscan, llegue con una idea clara de a cuáles puestos aplicará y adapte su currículum para destacar lo que más le conviene.