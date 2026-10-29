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Nacion Sushi busca trabajadores en Heredia para varios puestos

El restaurante tiene vacantes para cajeros, cocineros y otros puestos: los interesados pueden enviar su currículum por WhatsApp o correo electrónico

Por Fabiola Montoya Salas

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Nacion Sushi abrió vacantes de empleo en Heredia para varios puestos. (empleo/captura)

¿Está buscando trabajo? El restaurante Nacion Sushi anunció que tiene plazas disponibles en Heredia para personas interesadas en incorporarse a su equipo.

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La empresa busca personal para diferentes puestos, tanto en cocina como en otras áreas del restaurante. Entre las vacantes anunciadas están: cajeras, empacadoras, cocineros, pileros, susheros, ayudantes de bar y hosts.

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Las personas interesadas pueden enviar su currículum por WhatsApp al 7218-0507 o al correo electrónico reclutamiento@nacionsushicr.com.

Quienes deseen postularse pueden preparar su hoja de vida y enviarla mediante alguno de esos canales para optar por una de las oportunidades laborales.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum: procure que esté actualizado, ordenado y que destaque su experiencia, estudios y habilidades. También puede llevarlo en formato digital.

2. Investigue las empresas participantes: antes de asistir, averigüe cuáles compañías estarán presentes y qué tipo de puestos ofrecen. Así podrá acercarse a las que más se ajusten a su perfil.

3. Cuide su presentación personal: elija ropa limpia y adecuada para un ambiente laboral. Recuerde que la primera impresión puede ser importante durante el contacto con los reclutadores.

4. Prepárese para conversar con los reclutadores: practique una presentación breve sobre quién es usted, su experiencia y qué tipo de trabajo busca. Además, mantenga una actitud amable, haga preguntas y consulte cuáles son los siguientes pasos del proceso de selección.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.