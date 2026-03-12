Organizan feria de empleo en comunidad donde conseguir trabajo es difícil

Le contamos detalles de la feria de empleo. (Cortesía /Cortesía)

Si usted vive en Guápiles o en la Zona Atlántica, preste atención a esta gran oportunidad. El Grupo Bretea junto con la Asociación de Desarrollo de La Rita convocan a toda la población guapileña y de la Zona Atlántica a la Expo-Feria de Empleo que se realizará en Pococí, específicamente en el distrito de La Rita.

Por primera vez, se reunirán más de 7 empresas de la zona, ofreciendo puestos en áreas administrativas, comerciales y operativas, ideales para quienes buscan una oportunidad real de empleo.

La feria se llevará a cabo el viernes 20 de marzo, de 10 a.m. a 2 p.m., en el Salón Comunal de La Rita, ubicado frente al parque central del distrito, a solo 150 metros de la terminal de buses.

La feria de empleo será el 20 de marzo. (captu/captura)

Entrevistas inmediatas

Los organizadores invitan a los interesados a llevar su currículum en formato digital o físico, ya que se estarán realizando entrevistas de forma inmediata. La feria promete ser un espacio de oportunidad real para todos.

Si usted está en búsqueda de trabajo, no se pierda esta gran oportunidad para dar el siguiente paso en su carrera.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Llegue con tiempo y bien organizado: Procure llegar temprano para evitar filas y tener la oportunidad de hablar con calma con los reclutadores. Llegar a tiempo demuestra interés, responsabilidad y le permite elegir mejor las empresas que desea visitar. Lleve su currículum bien revisado y en formato digital: Asegúrese de que su currículum esté actualizado, sin errores ortográficos y con información clara sobre su experiencia y estudios. Guárdelo en su celular o correo electrónico para poder enviarlo fácilmente si se lo solicitan. Cuide su presentación personal: No es necesario ir de traje, pero sí es importante vestir de manera limpia, ordenada y adecuada. Una buena imagen genera confianza y puede marcar la diferencia en el primer contacto con el reclutador.

