Paseco está en busca de personal acá le contamos cómo aplicar

La empresa Paseco inició un proceso formal de reclutamiento para integrar nuevas personas a su unidad motorizada de respuesta armada, una de las áreas más especializadas de la compañía.

La búsqueda se dirige a trabajadores con experiencia comprobada en seguridad privada, habilidades para patrullaje motorizado y documentos al día para laborar armados.

Requisitos indispensables

Según informó la empresa, las plazas están dirigidas a quienes cuenten con:

Portación de armas vigente , con un mínimo de tres meses antes de su siguiente renovación.

, con un mínimo de antes de su siguiente renovación. Licencia A2-A3 con dos años de emitida .

con . Certificación de puntos de la licencia.

de la licencia. Dos años de experiencia comprobable en seguridad motorizada.

en seguridad motorizada. Currículum actualizado, hoja de delincuencia al día y primaria completa.

Paseco destacó que requiere personal responsable, con capacidad de respuesta rápida, manejo defensivo y experiencia en recorridos preventivos en diferentes zonas del país.

Cómo aplicar correctamente

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo reclutamiento05@pasecocr.com, colocando en el asunto la frase Unidad Motorizada.

La compañía indicó que ofrece salario competitivo, bono por cumplimiento y estabilidad laboral.

Además, habilitó el número 4001-1974 para consultas o seguimiento de documentos.

Consejos para destacar en la postulación

Para mejorar sus posibilidades, especialistas en reclutamiento recomiendan:

Incluir certificaciones recientes en seguridad privada , conducción táctica o primeros auxilios.

, conducción táctica o primeros auxilios. Detallar funciones específicas realizadas en puestos anteriores, especialmente si incluyen patrullaje o supervisión.

Asegurarse de que toda la documentación esté vigente y legible .

. Adjuntar referencias laborales verificables con nombre, teléfono y puesto.

Presentar un currículum organizado, de una o dos páginas, y evitar información innecesaria.

Verificar la ortografía y claridad del documento antes de enviarlo.

Estas recomendaciones ayudan a que el proceso de revisión sea más rápido y aumenta la posibilidad de avanzar a la etapa de entrevistas.