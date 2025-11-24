Paseco está en busca de personal acá le contamos cómo aplicar

La empresa Paseco inició un proceso formal de reclutamiento para integrar nuevas personas a su unidad motorizada de respuesta armada, una de las áreas más especializadas de la compañía.
La búsqueda se dirige a trabajadores con experiencia comprobada en seguridad privada, habilidades para patrullaje motorizado y documentos al día para laborar armados.
Requisitos indispensables
Según informó la empresa, las plazas están dirigidas a quienes cuenten con:
- Portación de armas vigente, con un mínimo de tres meses antes de su siguiente renovación.
- Licencia A2-A3 con dos años de emitida.
- Certificación de puntos de la licencia.
- Dos años de experiencia comprobable en seguridad motorizada.
- Currículum actualizado, hoja de delincuencia al día y primaria completa.
Paseco destacó que requiere personal responsable, con capacidad de respuesta rápida, manejo defensivo y experiencia en recorridos preventivos en diferentes zonas del país.
Cómo aplicar correctamente
Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo reclutamiento05@pasecocr.com, colocando en el asunto la frase Unidad Motorizada.
La compañía indicó que ofrece salario competitivo, bono por cumplimiento y estabilidad laboral.
Además, habilitó el número 4001-1974 para consultas o seguimiento de documentos.
Consejos para destacar en la postulación
Para mejorar sus posibilidades, especialistas en reclutamiento recomiendan:
- Incluir certificaciones recientes en seguridad privada, conducción táctica o primeros auxilios.
- Detallar funciones específicas realizadas en puestos anteriores, especialmente si incluyen patrullaje o supervisión.
- Asegurarse de que toda la documentación esté vigente y legible.
- Adjuntar referencias laborales verificables con nombre, teléfono y puesto.
- Presentar un currículum organizado, de una o dos páginas, y evitar información innecesaria.
- Verificar la ortografía y claridad del documento antes de enviarlo.
Estas recomendaciones ayudan a que el proceso de revisión sea más rápido y aumenta la posibilidad de avanzar a la etapa de entrevistas.