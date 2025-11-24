Ofertas de empleo

Paseco está en busca de personal acá le contamos cómo aplicar

La empresa de seguridad privada abrió vacantes para su unidad motorizada de respuesta armada. Le explicamos requisitos, cómo enviar el currículum y consejos para mejorar su postulación.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La empresa Paseco inició un proceso formal de reclutamiento para integrar nuevas personas a su unidad motorizada de respuesta armada, una de las áreas más especializadas de la compañía.

La búsqueda se dirige a trabajadores con experiencia comprobada en seguridad privada, habilidades para patrullaje motorizado y documentos al día para laborar armados.

LEA MÁS: Grupo EULEN recluta personal en varias zonas del país

Requisitos indispensables

Según informó la empresa, las plazas están dirigidas a quienes cuenten con:

  • Portación de armas vigente, con un mínimo de tres meses antes de su siguiente renovación.
  • Licencia A2-A3 con dos años de emitida.
  • Certificación de puntos de la licencia.
  • Dos años de experiencia comprobable en seguridad motorizada.
  • Currículum actualizado, hoja de delincuencia al día y primaria completa.
Paseco abrió vacantes para reforzar su unidad motorizada de respuesta armada.
Paseco abrió vacantes para reforzar su unidad motorizada de respuesta armada. (Cortesía /Cortesía)

Paseco destacó que requiere personal responsable, con capacidad de respuesta rápida, manejo defensivo y experiencia en recorridos preventivos en diferentes zonas del país.

Cómo aplicar correctamente

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo reclutamiento05@pasecocr.com, colocando en el asunto la frase Unidad Motorizada.

La compañía indicó que ofrece salario competitivo, bono por cumplimiento y estabilidad laboral.

Además, habilitó el número 4001-1974 para consultas o seguimiento de documentos.

Consejos para destacar en la postulación

Para mejorar sus posibilidades, especialistas en reclutamiento recomiendan:

LEA MÁS: Aguinaldo 2025: esta es la guía definitiva para saber cuánto le corresponde este año

  • Incluir certificaciones recientes en seguridad privada, conducción táctica o primeros auxilios.
  • Detallar funciones específicas realizadas en puestos anteriores, especialmente si incluyen patrullaje o supervisión.
  • Asegurarse de que toda la documentación esté vigente y legible.
  • Adjuntar referencias laborales verificables con nombre, teléfono y puesto.
  • Presentar un currículum organizado, de una o dos páginas, y evitar información innecesaria.
  • Verificar la ortografía y claridad del documento antes de enviarlo.

Estas recomendaciones ayudan a que el proceso de revisión sea más rápido y aumenta la posibilidad de avanzar a la etapa de entrevistas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Empleo Costa RicaOfertas de EmpleoPasecoNotas IALTNotas IALTH
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.