Grupo EULEN recluta personal en varias zonas del país

Por Fabiola Montoya Salas

Grupo EULEN Costa Rica abrió nuevas plazas para misceláneos, comodines en la GAM y oficiales de seguridad. Si usted anda buscando trabajo, aquí le contamos qué piden y cómo aplicar.

La empresa está ampliando su personal y busca gente responsable y con ganas de crecer profesionalmente.

Las vacantes están disponibles en Heredia (Global Park – La Aurora), Alajuela (El Coyol) y distintas zonas de la GAM, tanto para áreas corporativas como para el sector hospitalario.

Entre los puestos más buscados están los misceláneos, comodines GAM y oficiales de seguridad, todos con requisitos claros y definidos.

En el caso de misceláneos y comodines, se solicita experiencia en limpieza general y profunda, preferiblemente en hospitales, manejo de cepillo eléctrico industrial, buena comunicación y documentación al día, como cédula, hoja de delincuencia, cartas de servicio y certificados de estudio. Quienes deseen trabajar en el sector hospitalario deben contar, además, con certificado de manejo de desechos y vacunas al día.

Las plazas para oficiales de seguridad requieren primaria completa, de uno a dos años de experiencia, carnet de seguridad privada y portación al día, así como habilidades de servicio al cliente y disponibilidad para horarios rotativos, ya sea de día, tarde o noche.

Si usted cumple con los requisitos y quiere aplicar, solo debe ingresar al formulario oficial de la empresa y dejar sus datos. El enlace para postularse es este: https://forms.gle/q4feJbT1xJVWVY4g9

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

  • Revise bien la oferta antes de aplicar: Asegúrese de que cumple con los requisitos principales y que el puesto realmente se ajusta a lo que usted busca.
  • Tenga su currículum actualizado: Incluya su experiencia más reciente, destaque logros concretos y asegúrese de que el documento sea claro y fácil de leer.
  • Adapte su currículum al puesto: No envíe el mismo documento para todo. Enfatice las habilidades que la empresa está pidiendo.
  • Complete el formulario con calma: Si la empresa usa plataforma digital, llénela con información precisa y bien escrita. No deje espacios sin llenar.
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

