Ferreterías EPA tiene variedad de puestos de trabajo: así puede aplicar hoy mismo

Si está pulseando un trabajo, Ferreterías EPA tiene varios puestos disponibles en diferentes áreas, y lo mejor de todo es que aplicar es facilísimo. Solo necesita llenar un formulario en línea.

EPA tiene puestos en áreas operativas, administrativas y de servicio al cliente. (Mayela López/Mayela López)

La empresa busca personas enfocadas en servicio al cliente, ya que el corazón de sus puestos es atender al comprador con paciencia, darle soluciones claras y acompañarlo para que salga con lo que realmente necesita. Además, estos puestos también implican manejar inventarios y asegurarse de que la experiencia de compra sea de primera.

EPA también ofrece opciones en áreas como seguridad, inventarios, supervisión, decoración, albañilería, pintura y otros perfiles relacionados con el soporte de tienda y labores administrativas.

Para aplicar a EPA solo necesita ingresar al sitio web y completar el formulario. (Mayela López/Mayela López)

Para postular, usted debe ingresar al sitio oficial cr.epaenlinea.com, ir a la pestaña “Únete al equipo” y llenar el formulario con toda su información. Ahí le pedirán datos personales, el puesto de interés y su pretensión salarial. Una vez enviado, el sistema guarda su aplicación y, si su perfil calza, el equipo de reclutamiento lo estará contactando.

Es un proceso rápido, claro y sin vueltas, ideal para quienes buscan oportunidad laboral en una empresa estable y con varias áreas de crecimiento.

Consejos para ir a una feria de empleo: