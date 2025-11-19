Feria laboral ofrecerá puestos técnicos, administrativos y corporativos este viernes en Curridabat

Si anda buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, este viernes tiene una oportunidad clara: Infesa, el almacén especializado en herramientas, realizará una feria de empleo con plazas para sus tiendas en todo el país.

Infesa habilitará varias vacantes durante su feria de empleo en Curridabat este viernes. (Shutterstock/Shutterstock)

La actividad será este viernes 21 de noviembre, de 8 a.m. a 6 p.m. en la tienda de Curridabat, ubicada 100 metros al este de Multiplaza del Este.

La empresa está reclutando perfiles de técnico electromecánico, técnico eléctrico, mecánico general, mecánico en hidráulica y neumática, así como encargado de tesorería, dependiente, jefe de ventas y varias posiciones para el área corporativa.

Todos los puestos disponibles aplican en todas las tiendas Infesa en el país.

Si no tiene trabajo fijo, la feria de empleo podría ser una opción. (cortesía )

El único requisito es sencillo: llevar su currículum, ya sea físico o digital, y presentarse directamente en el lugar.

Así que si quiere asegurar una entrevista o mostrar su experiencia en el área técnica, administrativa o corporativa, esta feria es una buena oportunidad para acercarse y dejar sus datos directamente con los reclutadores.

Consejos para ir a una feria de empleo: