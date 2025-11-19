Feria laboral ofrecerá puestos técnicos, administrativos y corporativos este viernes en Curridabat

Si anda buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, este viernes tiene una oportunidad clara: Infesa, el almacén especializado en herramientas, realizará una feria de empleo con plazas para sus tiendas en todo el país.
La actividad será este viernes 21 de noviembre, de 8 a.m. a 6 p.m. en la tienda de Curridabat, ubicada 100 metros al este de Multiplaza del Este.
La empresa está reclutando perfiles de técnico electromecánico, técnico eléctrico, mecánico general, mecánico en hidráulica y neumática, así como encargado de tesorería, dependiente, jefe de ventas y varias posiciones para el área corporativa.
Todos los puestos disponibles aplican en todas las tiendas Infesa en el país.
El único requisito es sencillo: llevar su currículum, ya sea físico o digital, y presentarse directamente en el lugar.
Así que si quiere asegurar una entrevista o mostrar su experiencia en el área técnica, administrativa o corporativa, esta feria es una buena oportunidad para acercarse y dejar sus datos directamente con los reclutadores.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Investigue antes de ir: Averigüe qué empresas estarán presentes y qué perfiles buscan. Esto le permite llegar preparado y con un discurso adaptado.
- Lleve su currículum actualizado: Tenga varias copias impresas y otra versión digital lista por si se la solicitan. Asegúrese de que esté bien redactado y sin errores.
- Vístase de manera profesional: No tiene que ir de traje, pero sí presentarse con ropa limpia, ordenada y acorde al ambiente laboral que busca.
- Prepare una presentación corta de usted mismo: Tenga clara su experiencia, sus habilidades y qué tipo de trabajo desea. Esto le ayudará a responder con seguridad.
- Haga preguntas inteligentes: Consulte sobre funciones, horarios, requisitos y procesos de selección. Esto demuestra interés real y profesionalismo.
- Sea puntual y ordenado: Llegue temprano, lleve una carpeta para guardar documentos y camine la feria con calma, sin saltarse stands.