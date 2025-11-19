Empleo Costa Rica

Feria laboral ofrecerá puestos técnicos, administrativos y corporativos este viernes en Curridabat

Infesa busca personal para múltiples áreas y recibirá currículums este viernes en su tienda de Curridabat

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, este viernes tiene una oportunidad clara: Infesa, el almacén especializado en herramientas, realizará una feria de empleo con plazas para sus tiendas en todo el país.

Ambiente laboral
Infesa habilitará varias vacantes durante su feria de empleo en Curridabat este viernes. (Shutterstock/Shutterstock)

La actividad será este viernes 21 de noviembre, de 8 a.m. a 6 p.m. en la tienda de Curridabat, ubicada 100 metros al este de Multiplaza del Este.

La empresa está reclutando perfiles de técnico electromecánico, técnico eléctrico, mecánico general, mecánico en hidráulica y neumática, así como encargado de tesorería, dependiente, jefe de ventas y varias posiciones para el área corporativa.

Todos los puestos disponibles aplican en todas las tiendas Infesa en el país.

feria de empleo
Si no tiene trabajo fijo, la feria de empleo podría ser una opción. (cortesía )

El único requisito es sencillo: llevar su currículum, ya sea físico o digital, y presentarse directamente en el lugar.

Así que si quiere asegurar una entrevista o mostrar su experiencia en el área técnica, administrativa o corporativa, esta feria es una buena oportunidad para acercarse y dejar sus datos directamente con los reclutadores.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Investigue antes de ir: Averigüe qué empresas estarán presentes y qué perfiles buscan. Esto le permite llegar preparado y con un discurso adaptado.
  • Lleve su currículum actualizado: Tenga varias copias impresas y otra versión digital lista por si se la solicitan. Asegúrese de que esté bien redactado y sin errores.
  • Vístase de manera profesional: No tiene que ir de traje, pero sí presentarse con ropa limpia, ordenada y acorde al ambiente laboral que busca.
  • Prepare una presentación corta de usted mismo: Tenga clara su experiencia, sus habilidades y qué tipo de trabajo desea. Esto le ayudará a responder con seguridad.
  • Haga preguntas inteligentes: Consulte sobre funciones, horarios, requisitos y procesos de selección. Esto demuestra interés real y profesionalismo.
  • Sea puntual y ordenado: Llegue temprano, lleve una carpeta para guardar documentos y camine la feria con calma, sin saltarse stands.
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

