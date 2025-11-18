Popeyes abrió vacantes para auxiliares de cocina, cajeros y asistente, acá le contamos

Si anda buscando trabajo, Popeyes, de la Ruta 27, está contratando personal y abrió varias plazas para quienes tengan experiencia en servicio al cliente y manipulación de alimentos.
La cadena de comida rápida está reclutando personal para reforzar su equipo y anunció que tiene vacantes para auxiliares de cocina, cajeros y asistentes.
Los interesados deben enviar el currículum digital al correo reclutamiento@aegroupcr.com.
Eso sí, como toda vacante seria, la empresa pide cumplir varios requisitos. El más importante es tener el título y el carné de manipulación de alimentos al día, ya que son indispensables para cualquiera de los puestos.
También buscan personas con excelente servicio al cliente, buen desempeño bajo presión y que tengan completa disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, de lunes a domingo.
Otro punto clave es que quienes apliquen deben tener disponibilidad inmediata y también estar dispuestos a recibir capacitación en Heredia y San José, según la necesidad de la empresa.
Si usted cumple con los requisitos y quiere tener oportunidad en una empresa reconocida, esta puede ser una buena opción para acomodarse.
Consejos para aplicar en línea:
- Lea bien la oferta: Antes de aplicar, entienda qué pide la empresa y asegúrese de cumplir lo básico.
- Adapte su currículum: No mande el mismo CV para todo. Ajuste experiencia y habilidades según el puesto.
- Use un correo formal: Nada de direcciones raras. Su correo debe verse profesional.
- Revise la ortografía: Un mensaje con errores se va directo al descarte.
- Prepare un mensaje corto y directo: Explique quién es, qué puesto solicita y por qué calza con el perfil.
- Adjunte lo necesario: CV, certificados o portafolio, según se pida.
- Nombre bien los archivos: Por ejemplo: “CV–Ana_Pérez–2025”.
- Tenga lista su disponibilidad: Muchas empresas preguntan horario, salario pretendido o si puede empezar pronto.
- Responda rápido: Si la empresa le escribe, conteste el mismo día.
- Cuide su presentación digital: Su perfil de WhatsApp, redes o foto asociada al correo debe verse seria.