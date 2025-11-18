Popeyes abrió vacantes para auxiliares de cocina, cajeros y asistente, acá le contamos

Si anda buscando trabajo, Popeyes, de la Ruta 27, está contratando personal y abrió varias plazas para quienes tengan experiencia en servicio al cliente y manipulación de alimentos.

La cadena busca personal con carné de manipulación de alimentos al día. (cortesía )

La cadena de comida rápida está reclutando personal para reforzar su equipo y anunció que tiene vacantes para auxiliares de cocina, cajeros y asistentes.

Los interesados deben enviar el currículum digital al correo reclutamiento@aegroupcr.com.

Eso sí, como toda vacante seria, la empresa pide cumplir varios requisitos. El más importante es tener el título y el carné de manipulación de alimentos al día, ya que son indispensables para cualquiera de los puestos.

También buscan personas con excelente servicio al cliente, buen desempeño bajo presión y que tengan completa disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, de lunes a domingo.

Otro punto clave es que quienes apliquen deben tener disponibilidad inmediata y también estar dispuestos a recibir capacitación en Heredia y San José, según la necesidad de la empresa.

Si usted cumple con los requisitos y quiere tener oportunidad en una empresa reconocida, esta puede ser una buena opción para acomodarse.

Anímese a aplicar a los puestos de empleo de Popeye. Captura (popeyes /popeyes)

Consejos para aplicar en línea: