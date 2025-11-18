Ofertas de empleo

Popeyes abrió vacantes para auxiliares de cocina, cajeros y asistente, acá le contamos

Anímese a aplicar a los puestos de empleo que tiene la cadena Popeyes

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda buscando trabajo, Popeyes, de la Ruta 27, está contratando personal y abrió varias plazas para quienes tengan experiencia en servicio al cliente y manipulación de alimentos.

feria de empleo
La cadena busca personal con carné de manipulación de alimentos al día. (cortesía )

La cadena de comida rápida está reclutando personal para reforzar su equipo y anunció que tiene vacantes para auxiliares de cocina, cajeros y asistentes.

Los interesados deben enviar el currículum digital al correo reclutamiento@aegroupcr.com.

Eso sí, como toda vacante seria, la empresa pide cumplir varios requisitos. El más importante es tener el título y el carné de manipulación de alimentos al día, ya que son indispensables para cualquiera de los puestos.

También buscan personas con excelente servicio al cliente, buen desempeño bajo presión y que tengan completa disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, de lunes a domingo.

Otro punto clave es que quienes apliquen deben tener disponibilidad inmediata y también estar dispuestos a recibir capacitación en Heredia y San José, según la necesidad de la empresa.

Si usted cumple con los requisitos y quiere tener oportunidad en una empresa reconocida, esta puede ser una buena opción para acomodarse.

Popeyes
Anímese a aplicar a los puestos de empleo de Popeye. Captura (popeyes /popeyes)

Consejos para aplicar en línea:

  • Lea bien la oferta: Antes de aplicar, entienda qué pide la empresa y asegúrese de cumplir lo básico.
  • Adapte su currículum: No mande el mismo CV para todo. Ajuste experiencia y habilidades según el puesto.
  • Use un correo formal: Nada de direcciones raras. Su correo debe verse profesional.
  • Revise la ortografía: Un mensaje con errores se va directo al descarte.
  • Prepare un mensaje corto y directo: Explique quién es, qué puesto solicita y por qué calza con el perfil.
  • Adjunte lo necesario: CV, certificados o portafolio, según se pida.
  • Nombre bien los archivos: Por ejemplo: “CV–Ana_Pérez–2025”.
  • Tenga lista su disponibilidad: Muchas empresas preguntan horario, salario pretendido o si puede empezar pronto.
  • Responda rápido: Si la empresa le escribe, conteste el mismo día.
  • Cuide su presentación digital: Su perfil de WhatsApp, redes o foto asociada al correo debe verse seria.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

