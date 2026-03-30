Pozuelo está contratando: así puede enviar su currículum

Si usted anda buscando trabajo o quiere aprovechar una nueva oportunidad laboral, esta noticia le puede servir, porque Pozuelo anunció que está contratando personal.
La reconocida empresa dio a conocer que actualmente está en búsqueda de talento para reforzar su área de Producción, por lo que abrió espacio para personas que quieran integrarse a una compañía con trayectoria, estabilidad y posibilidades de crecimiento.
LEA MÁS: Reconocida cadena de comida rápida anda buscando personal, le contamos cómo aplicar
Por medio de un mensaje, la empresa explicó que entiende que muchas familias están viviendo momentos de cambios laborales e incertidumbre, por lo que decidió abrir sus puertas a quienes estén en busca de una nueva oportunidad para seguir desarrollándose profesionalmente.
LEA MÁS: ¿Anda buscando trabajo? San José tendrá una megaferia de empleo y capacitación para mayores de 18 años
“Queremos abrir nuestras puertas a personas que buscan una nueva oportunidad para seguir creciendo, aportar su talento y construir un nuevo camino profesional”, comunicó la compañía.
Además, Pozuelo destacó que busca personas que se identifiquen con una cultura basada en pasión, logro e integridad, valores con los que aseguran impulsar el crecimiento de sus colaboradores dentro de la organización.
¿Cómo puede aplicar?
Si a usted le interesa formar parte del proceso de reclutamiento, lo que debe hacer es enviar su currículum al correo electrónico: reclutamiento@pozuelo.cr
De momento, la empresa indicó que las oportunidades están enfocadas en el área de Producción, una de las más importantes dentro de su operación.
Así que si usted está buscando trabajo, quiere cambiar de ambiente laboral o simplemente desea intentar entrar a una empresa reconocida, esta puede ser una muy buena opción para mandar su hoja de vida.
Consejos para armar un buen currículum:
1. Sea claro y vaya al punto: Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.
2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.