Ofertas de empleo

Super Baterías busca personal en varias áreas, anímese a aplicar

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Super Baterías

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
superbaterías
Superbaterías tiene varios puestos de empleo. Captura (captura /captura)

Super Baterías tiene varias plazas disponibles y podrían ser para usted, si anda en busca de una oportunidad.

LEA MÁS: ¿En busca de trabajo? Si habla inglés hay una opción que le conviene

La empresa anda en busca de un estratega digital, además de motorizados y vendedores para sus centros de servicio.

En el caso del estratega digital, el puesto consiste en diseñar, negociar y supervisar campañas en línea que logren resultados reales para el negocio.

LEA MÁS: KFC anda buscando gente para que se una a su familia

Para aplicar a este puesto necesita al menos un bachillerato en Administración con énfasis en Marketing, Publicidad o carreras afines, más de tres años de experiencia en estrategia o marketing digital, y conocimientos en SEO, SEM, analítica web, publicidad online, email marketing, Google Ads, Meta Business Suite, CMS (WordPress o Shopify), diseño gráfico y edición de video.

LEA MÁS: Empresa tica busca peones, operarios y soldadores, acá le contamos cómo aplicar

Feria de empleo
Acá le contamos cómo aplicar. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si lo suyo son las ventas o anda en moto, también puede aplicar como motorizado o vendedor de centro de servicios, donde la empresa ofrece excelente ambiente laboral, capacitaciones continuas y reales oportunidades de crecimiento.

La empresa invita a los interesados a enviar la hoja de vida al correo capital.humano@superbaterias.com con el asunto del puesto al que quieren aplicar o bien desde el sitio web.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleopersonalSuper Baterías
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.