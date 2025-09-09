Empresa tica busca peones, operarios y soldadores, acá le contamos cómo aplicar

Si usted está sin trabajo, ponga atención porque la empresa costarricense Puente Prefa, dedicada a la construcción desde hace 45 años, está en busca de personal para reforzar su equipo.
Los puestos disponibles son para peones, operarios de construcción y soldadores, con opciones para trabajar tanto en el plantel de Curridabat como en proyectos fuera de la GAM.
Requisitos básicos
Para aplicar necesita llevar:
- Copia de la cédula de identidad, de residencia o permiso laboral.
- Número de asegurado (en caso de ser extranjero).
- Hoja de delincuencia.
- Número de cuenta IBAN del Banco de Costa Rica.
¿Dónde aplicar?
Las personas interesadas pueden presentarse directamente en las oficinas de Puente Prefa, de lunes a viernes, entre 7:00 a.m. y 4:00 p.m.
La dirección es sencilla: 100 metros oeste de Café Volio, frente a Pañalera Huggies, en Barrio San José de Curridabat.
Si prefiere llamar o escribir por WhatsApp, puede hacerlo a los teléfonos 2272-1530 o 8313-7776 para recibir más información sobre los puestos.
5 consejos para conseguir empleo
- Tenga el currículum al día: Asegúrese de que su CV sea claro, actualizado y sin errores. Incluya su experiencia más reciente y destaque las habilidades que lo hacen diferente.
- Adapte la aplicación a cada puesto: No mande lo mismo a todas partes. Ajuste su currículum y carta de presentación de acuerdo con el trabajo que está pidiendo.
- Prepárese para la entrevista: Investigue sobre la empresa, practique posibles preguntas y muéstrese seguro. La primera impresión cuenta mucho.
- Use sus contactos: A veces una recomendación vale oro. Avísele a familiares y amigos que anda buscando brete; nunca se sabe quién puede ayudarle.
- No se rinda: Buscar empleo puede ser cansado, pero la constancia es clave. Aplique a varias plazas y siga intentándolo hasta lograrlo