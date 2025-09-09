Ofertas de empleo

Empresa tica busca peones, operarios y soldadores, acá le contamos cómo aplicar

La empresa tica pide varios requisitos, acá le contamos cómo aplicar

Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
Acá le contamos cómo aplicar. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted está sin trabajo, ponga atención porque la empresa costarricense Puente Prefa, dedicada a la construcción desde hace 45 años, está en busca de personal para reforzar su equipo.

Los puestos disponibles son para peones, operarios de construcción y soldadores, con opciones para trabajar tanto en el plantel de Curridabat como en proyectos fuera de la GAM.

Requisitos básicos

Para aplicar necesita llevar:

  • Copia de la cédula de identidad, de residencia o permiso laboral.
  • Número de asegurado (en caso de ser extranjero).
  • Hoja de delincuencia.
  • Número de cuenta IBAN del Banco de Costa Rica.

¿Dónde aplicar?

Las personas interesadas pueden presentarse directamente en las oficinas de Puente Prefa, de lunes a viernes, entre 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

La dirección es sencilla: 100 metros oeste de Café Volio, frente a Pañalera Huggies, en Barrio San José de Curridabat.

Si prefiere llamar o escribir por WhatsApp, puede hacerlo a los teléfonos 2272-1530 o 8313-7776 para recibir más información sobre los puestos.

5 consejos para conseguir empleo

  1. Tenga el currículum al día: Asegúrese de que su CV sea claro, actualizado y sin errores. Incluya su experiencia más reciente y destaque las habilidades que lo hacen diferente.
  2. Adapte la aplicación a cada puesto: No mande lo mismo a todas partes. Ajuste su currículum y carta de presentación de acuerdo con el trabajo que está pidiendo.
  3. Prepárese para la entrevista: Investigue sobre la empresa, practique posibles preguntas y muéstrese seguro. La primera impresión cuenta mucho.
  4. Use sus contactos: A veces una recomendación vale oro. Avísele a familiares y amigos que anda buscando brete; nunca se sabe quién puede ayudarle.
  5. No se rinda: Buscar empleo puede ser cansado, pero la constancia es clave. Aplique a varias plazas y siga intentándolo hasta lograrlo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

