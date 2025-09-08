Ofertas de empleo

Fundación Ronald McDonald anda en busca de personal, acá le contamos los puestos disponibles

Acá le contamos los requisitos para aplicar por los trabajitos en la fundación Ronald McDonald

Por Fabiola Montoya Salas
Ronald McDonald Costa Rica
La fundación Ronald McDonald Costa Rica anda buscando personal. (Ronald McDonald Costa Rica/Ronald McDonald Costa Rica)

La fundación infantil Ronald McDonald Costa Rica anunció que su equipo está creciendo y anda en busca de gente comprometida para trabajar en labores de limpieza y cocina.

Los requisitos son: haber terminado al menos el tercer año de secundaria (aunque si ya completó la secundaria, mejor), contar con más de seis meses de experiencia en limpieza de zonas comunes u oficinas, y en cocina, además de tener el curso de manipulación de alimentos al día.

La jornada es mixta, por lo que debe estar disponible en diferentes horarios, y se buscan personas que sean responsables, discretas, dinámicas, con buen servicio al cliente y facilidad para relacionarse con los demás.

Si usted cumple con lo anterior y quiere ser parte de esta fundación que ayuda a tantas familias, puede mandar su currículum al correo yeilyn.rios@casaronald.or.cr

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

