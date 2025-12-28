Ofertas de empleo

Walmart busca personal y ofrece bonos, descuentos y apoyo integral a sus colaboradores

La empresa anunció que todas sus vacantes están abiertas a personas con discapacidad y ofrece bonos, descuentos y asesoría integral a sus colaboradores

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está en busca de trabajo estable y con buenos beneficios, esta información le puede servir, ya que Walmart anunció la apertura de vacantes y confirmó que está recibiendo postulaciones de personas interesadas en sumarse a su equipo en diferentes áreas.

LEA MÁS: ¿Cómo deben pagarle si trabaja el 25 de diciembre o el 1 de enero?

Walmart
Walmart tiene varias vacantes. (Walmart/Walmart)

La compañía recalcó que todas sus oportunidades laborales están abiertas a talento con discapacidad, reafirmando su compromiso con la inclusión y la igualdad de condiciones dentro del entorno laboral.

LEA MÁS: Video viral: señora invita a recolectores de basura a comer, orar y llevarse un regalo

Quienes logren integrarse a Walmart no solo tendrán un empleo formal, sino también acceso a un paquete de beneficios pensado para apoyar su bienestar personal y familiar.

Entre estos se encuentran el bono por resultados de la unidad, los días libres Walmart, así como asesoría legal, financiera, psicológica y médica, servicios que buscan acompañar al colaborador más allá del ámbito laboral.

LEA MÁS: Esto es lo que debe hacer si no le pagaron el aguinaldo a tiempo

Además, los trabajadores cuentan con descuento de asociado(a) en las tiendas del grupo, seguro de vida y otros incentivos que forman parte de la propuesta de la empresa para retener y motivar a su personal.

Crecimiento comercial en Cartago
La empresa ofrece variedad de beneficios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Walmart invitó a las personas interesadas a postularse y a aprovechar esta oportunidad para desarrollarse profesionalmente dentro de una compañía de alcance internacional.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

  1. Adapte su currículum al puesto: Antes de enviar su hoja de vida, revise el perfil del puesto y destaque la experiencia y habilidades que realmente se relacionan con ese trabajo. Un currículum genérico reduce sus posibilidades.
  2. Preséntese con buena actitud y puntualidad: Si lo llaman a entrevista, llegue a tiempo, bien presentado y con disposición para escuchar. La actitud pesa tanto como la experiencia, especialmente en puestos de servicio al cliente.
  3. Sea honesto y muestre ganas de aprender: No exagere ni invente experiencia. Si le falta algo, dígalo con claridad y explique su interés en aprender y crecer. Muchas empresas valoran más la actitud que el conocimiento técnico.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoWalmartempleo en Walmart
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.