Ofertas de empleo

Walmart tiene varias plazas de empleo: estos son los días en que puede aplicar en setiembre

Walmart tiene varias fechas clave para que se postule por uno de los puestos de empleo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
SAN LEANDRO, CALIFORNIA - 9 DE ABRIL: Vista de una tienda Walmart el 9 de abril de 2025 en San Leandro, California. Walmart está revisando sus estimaciones de ganancias del primer trimestre, ya que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump podrían afectar sus ganancias en el primer trimestre.
Walmart tiene varios puestos de trabajo. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Si anda en busca de trabajo, Walmart le da la oportunidad de sumarse a su equipo en el mes de setiembre con varias plazas en diferentes áreas.

La cadena anunció su programa “Martes de Oportunidades”, en el cual usted podrá presentarse de manera directa a uno de los supermercados más cercanos para dejar su solicitud y hacer la entrevista el mismo día.

Fechas clave:

Los días para aplicar durante setiembre son:

  • Martes 16
  • Martes 23
  • Martes 30

En esas fechas, las personas interesadas pueden llegar a la sede más próxima y participar en el proceso de reclutamiento.

LEA MÁS: Conocida municipalidad abre plazas para ser parte de su cuerpo de policía

Requisitos para los puestos:

Walmart busca personal con las siguientes condiciones:

  • Cédula de identidad al día.
  • Carnet de manipulación de alimentos vigente.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
  • Habilidades en servicio al cliente, comunicación asertiva y trabajo en equipo.

LEA MÁS: INA le da la oportunidad de capacitarse gratis con cursos en línea y certificados por Cisco

Beneficios que ofrece Walmart

Crecimiento comercial en Cartago
Acá le contamos los beneficios que tiene Walmart. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre los atractivos que la empresa brinda a sus colaboradores destacan:

  • Descuentos en las tiendas del grupo.
  • Asesoría legal, financiera, psicológica y médica.
  • Bono por resultados de la unidad.
  • Días libres exclusivos para personal de Walmart.
  • Seguro de vida.

LEA MÁS: Feria de empleo en Limón ofrecerá decenas de plazas este jueves y viernes

La compañía recalca que estas jornadas son una oportunidad para que usted se acerque directamente y muestre su interés por formar parte de una de las cadenas más grandes del país.

Tips para que le saque provecho a una feria de empleo:

  1. Lleve suficientes copias de su currículum: Imprima varias hojas actualizadas, bien redactadas y sin errores. Así puede dejarlas en los stands de las empresas que le interesen.
  2. Vístase de manera profesional, pero cómoda: La primera impresión cuenta. No es necesario ir de traje completo, pero sí con ropa limpia, ordenada y que transmita seriedad.
  3. Prepárese para entrevistas rápidas: Muchas empresas aprovechan para hacer preguntas en el momento. Practique una presentación breve de quién es usted, qué estudió y qué busca.
  4. Investigue antes de ir: Revise qué compañías estarán presentes y piense en cuáles le interesa aplicar. Eso le permite hacer preguntas más inteligentes y mostrar interés real.
  5. Lleve buena actitud y anote contactos: Sonría, sea amable y muestre disposición. Además, guarde tarjetas o contactos de reclutadores, porque le pueden servir después para dar seguimiento.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoWalmartempleo en walmartpuestos de trabajo en Walmart
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.