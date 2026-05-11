“Payasita Engel”: la mamá de Alajuelita que se puso una nariz roja para sacar adelante a sus hijos

Mariam Fernández Cambronero tiene 33 años, vive en Alajuelita y desde hace cuatro años se transforma en la payasita Engel para llevar sonrisas a fiestas infantiles, escuelas y actividades. Pero detrás del maquillaje, los globos y la nariz roja, hay una historia de lucha, dolor y amor de madre que la convirtió en la heroína de sus dos hijos.

Una vida marcada por las dificultades

Mariam Fernández descubrió hace cuatro años su talento artístico. (Cortesía/Cortesía)

Mariam cuenta que toda su vida fue madre soltera. Tuvo a su hija a los 16 años y años después nació su hijo. Desde entonces trabajó “día y noche” en lo que saliera para sacarlos adelante.

“Yo nací en cuna de cartón y, de verdad, me ha costado mucho agarrar mi vida y arreglarla en todo sentido”, recordó sobre su infancia en Alajuelita.

Aunque asegura que creció rodeada de problemas y pobreza, siempre tuvo claro que quería una vida distinta para sus hijos.

“Yo hablé con Dios y le dije: ‘Yo no quiero esto para mi vida, yo quiero otra cosa’”, contó.

Hace cuatro años, mientras trabajaba para empresas y aseguradoras, tomó una decisión que le cambió la vida: renunciar para tener más tiempo de calidad con sus hijos adolescentes.

Fue entonces cuando una amiga le recomendó un curso de maquillaje artístico.

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“Yo no sabía que tenía dones tan grandes. No hacía ni un palito en dibujo”, recordó entre risas.

Pero apenas agarró un pincel, algo despertó.

“Yo decía: ‘¿Por qué yo sé dibujar?’ y de verdad podía hacerlo”, contó.

Desde entonces empezó a maquillarse, pintar murales, hacer uñas, tatuajes y presentarse como payasita infantil.

Engel: una nariz roja que unió a su familia

Mariam Fernández se transforma en la payasita Engel para trabajar en fiestas infantiles. (Cortesía/Cortesía)

Hoy, Mariam trabaja prácticamente todos los días. Puede estar en una fiesta infantil como Engel, haciendo pintacaritas en una escuela, maquillando clientes o colocando uñas.

Lo más importante para ella no es solo el ingreso económico, sino el tiempo que ahora comparte con sus hijos.

“Cuando trabajaba para alguien, los tenía que dejar en guarderías. Ahora puedo ir a reuniones, llevarlos, estar con ellos”, explicó.

Su hijo incluso ya la acompaña a los eventos y sueña con convertirse en “el payaso Filipón”, mientras su hija estudia estilismo para algún día abrir juntos un salón de belleza familiar.

“Mis hijos me salvaron”

Mariam reconoce que convertirse en madre fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante en los momentos más oscuros de su vida.

“Se puede decir que, aunque yo estoy haciendo todo por salvarlos a ellos, ellos en realidad me salvaron a mí”, expresó emocionada.

Hoy asegura que su mayor orgullo es verlos crecer lejos de los caminos difíciles que ella conoció de niña.

“Mi mejor recompensa ha sido que ellos sean felices”, dijo.

La payasita Engel sabe que emprender no siempre es sencillo y que hay meses complicados, pero también cree firmemente que sí se puede salir adelante.

“Que no se agüiten, que sigan adelante, que aunque cueste mucho, sí se puede”, aconsejó.

Mientras tanto, en Alajuelita, una mamá sigue pintando sonrisas para darles a sus hijos la vida que siempre soñó.

Sus hijos la acompañan en esta aventura familiar. (Cortesía/Cortesía)

Mariam descubrió hace apenas cuatro años que tenía un talento natural para dibujar y pintar. (Cortesía/Cortesía)