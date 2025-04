¿Recuerda a la joven que lloró al conseguir trabajo? Hay muy buenas noticias sobre ella

Wendy Adriana Tencio Castro, nos contó que ahora ayuda a otras mujeres. Cortesía (Wendy Adriana Tencio Castro/Wendy Adriana Tencio Castro)

Hace unos meses el llanto de alegría de Wendy Tencio Castro al conseguir trabajo conmovió al país entero.

Y es que recordemos que ella se hizo viral en TikTok al salir en un video llorando de felicidad, ya que se fue a vender postres porque no tenía trabajo y ocupaba ajustar para pagar el alquiler de su casa, pero ese día todo se alineó y consiguió un trabajito fijo, con el que ha salido adelante y lleva el sustento a su hogar.

“Me levanté temprano, limpié el departamento, mi sobrino me ayudó a cuidar a mi bebé para ir a vender, porque no me puedo apendejar. Me fui para una panadería donde había una señora; que al final no me pidió postre, pero me hizo una oración. En el momento en que esa señora puso la mano en la hielera, algo en mí se quebró increíblemente. Ella, en su oración, le decía a Dios que él conocía mi corazón, que me ayudará a vender todo para generar la plata porque la necesitaba”, comentó en aquella ocasión.

Wen en su momento detalló que cuando llegó a una alameda, se abrieron unos portones gigantes (lugar donde trabaja actualmente), pero como tenía que cruzar la calle, se fue a vender a la cuadra y después pasó por ahí.

“Cuando llegué al lugar, un señor me compró uno; después me pidió otros dos para invitar a los colaboradores. Pero cuando iba saliendo, quedé frenada y sentí una presión y le pregunté de una vez que si de casualidad necesitaban a alguien que les ayudara en la organización o con papeleo. En eso, mi jefe actual (Jorge Gutiérrez) me pregunta cuál es mi fuerte. Yo le respondí que era muy valiente y que si tenía que hacer diversas tareas, lo iba a hacer, pues he tenido varios trabajos. En cuanto a los estudios, le dije que tenía un técnico en contabilidad y me dijo que tomara una silla y habláramos”, detalló en su momento.

Castro le contó a La Teja que ya tiene casi dos meses de estar trabajando y todo se ha desarrollado de la mejor manera.

“Dios se ha glorificado día a día. Todo se ha desarrollado de la mejor forma. Yo estoy muy agradecida con Dios y con mi jefe; es una persona muy inteligente y de él he estado aprendiendo mucho”, dijo emocionada.

La joven madre de dos niños contó que ha podido meterse en diversas áreas en Zois Energy, empresa la cual se enfoca en energía renovable y paneles solares.

“Voy aprendiendo y me he ido metiendo en el área de seguridad, alarmas y cámaras; ahora estamos con unos proyectos de techos y nuestro fuerte son todos los sistemas eléctricos, ya sea con paneles solares. Estoy muy contenta aprendiendo de todo y esperando todo lo bueno”, dijo.

Esta pulseadora, que era parte del sector de trabajadores informales, dijo que después del video formó una comunidad en TikTok con la que ha podido ayudar a otras personas, ya sea con mensajes de fe y empoderamiento.

“La comunidad inició con el propósito de hacer semillitas alimenticias que se dieron gracias al apoyo de donaciones para ayudar a familias, fue algo fugaz y muy hermoso, pero también hay corazones que tienen que ser alimentados del corazón de Dios.

“La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará al final de los tiempos y se está dando. Parte de la misión mía es poder transmitir ese mensaje de amor y esperanza, por eso nació el proyecto ‘FloreSer’, para transformar el ser de la mujer para que pueda explorar y experimentar su valor ante los ojos del creador”, agregó.

Wen detalló que muchas personas como ella en su momento se sienten apagadas, sin vida, sin color porque no entienden el potencial, la magia y el poder que hay dentro de ellas mismas.

“Ha sido un proyecto muy lindo, nace en el corazón de cuatro chicas, en pro del servicio de las mujeres, cada una en un área muy distinta, pero importante para poder complementarse unas de otras”, manifestó.

Ella se unió junto a la sicóloga Marisol Beita, Karina Sandí, especialista en economía solidaria, quien da ayuda financiera y consejos, y la doctora de medicina integrativa y regenerativa Paola Mora, quien era compañera de la escuela, pero el destino las unió para ayudar a otros.

Castro detalló que en su perfil Wendy Castro hacen en-vivos donde hablan de diversos cosas como el tema de la ansiedad, entre otros que se vuelven de interés para todos.

“Hay mucho que aprender de ellas, pero es hermoso ver cómo Dios me puso a las personas indicadas para ayudar a otros. Este proyecto se está desarrollando y esperamos más adelante poder integrar a los hombres, que ellos también necesitan esas ayudas tan importantes”, concluyó.