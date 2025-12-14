Empleo Costa Rica

Señora de 82 años lleva 20 años trabajando en el Festival de la Luz con sus marionetas hechas a mano

Con delantal puesto y marionetas hechas a mano, una adulta mayor llegó a La Sabana para ganarse el día y disfrutar del Festival de la Luz

Por Fabiola Montoya Salas y Eduardo Vega

Este sábado, durante el Festival de la Luz, en el parque metropolitano La Sabana, entre música, luces y familias enteras disfrutando del desfile, usted podía encontrarse historias que valen oro.

Con su delantal puesto, doña Josefina llegó al Festival de la Luz con marionetas hechas a mano y otras cositas para vender. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Una de ellas es la de doña Josefina Esquivel Porras, una adulta mayor de 82 años que llegó con su delantal puesto y varias “cositas” para vender.

La señora vive en calle El Alto, cerca del Llano de Alajuelita, y desde hace unos 20 años se dedica a la venta informal. Parte de lo que ofrece lo hace ella misma, como unas marionetas elaboradas completamente a mano, que arma poco a poco cada vez que tiene un rato libre en la casa. Otras cosas las revende, como una forma de completar la oferta y ganarse algo más.

Ella explicó que no tiene un mes fijo para empezar a prepararse para el Festival de la Luz. Cuando el tiempo y el cuerpo se lo permiten, se sienta a trabajar. “En los ratitos libres me pongo a hacer”, contó.

Doña Josefina, de 82 años, arma sus marionetas en los ratitos libres que tiene en la casa. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)
Entre luces, música y desfiles, doña Josefina no dejó de pulsearla en La Sabana. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Este año no ha sido sencillo. Una molestia fuerte en una rodilla la obligó a salir menos, y eso ha afectado las ventas, que según dice han estado flojas. Pero igual mantiene la esperanza de que el movimiento mejore conforme avanzan los días.

Doña Josefina no solo llega a vender. También disfruta caminar, ver los espectáculos y sentir el ambiente del festival. Además, no anda sola: la acompaña su nuera, quien también vende globos y algunos artículos. En la casa, asegura, todos se apoyan.

Las marionetas que vende doña Josefina están hechas completamente a mano y forman parte de su sustento. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Historias como la de doña Josefina reflejan que el Festival de la Luz también es un espacio para quienes, pese a la edad y las dificultades, siguen pulseándola con trabajo honrado y constancia.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

