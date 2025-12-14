Señora de 82 años lleva 20 años trabajando en el Festival de la Luz con sus marionetas hechas a mano

Este sábado, durante el Festival de la Luz, en el parque metropolitano La Sabana, entre música, luces y familias enteras disfrutando del desfile, usted podía encontrarse historias que valen oro.

Con su delantal puesto, doña Josefina llegó al Festival de la Luz con marionetas hechas a mano y otras cositas para vender. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Una de ellas es la de doña Josefina Esquivel Porras, una adulta mayor de 82 años que llegó con su delantal puesto y varias “cositas” para vender.

La señora vive en calle El Alto, cerca del Llano de Alajuelita, y desde hace unos 20 años se dedica a la venta informal. Parte de lo que ofrece lo hace ella misma, como unas marionetas elaboradas completamente a mano, que arma poco a poco cada vez que tiene un rato libre en la casa. Otras cosas las revende, como una forma de completar la oferta y ganarse algo más.

Ella explicó que no tiene un mes fijo para empezar a prepararse para el Festival de la Luz. Cuando el tiempo y el cuerpo se lo permiten, se sienta a trabajar. “En los ratitos libres me pongo a hacer”, contó.

Doña Josefina, de 82 años, arma sus marionetas en los ratitos libres que tiene en la casa. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Entre luces, música y desfiles, doña Josefina no dejó de pulsearla en La Sabana. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Este año no ha sido sencillo. Una molestia fuerte en una rodilla la obligó a salir menos, y eso ha afectado las ventas, que según dice han estado flojas. Pero igual mantiene la esperanza de que el movimiento mejore conforme avanzan los días.

Doña Josefina no solo llega a vender. También disfruta caminar, ver los espectáculos y sentir el ambiente del festival. Además, no anda sola: la acompaña su nuera, quien también vende globos y algunos artículos. En la casa, asegura, todos se apoyan.

Las marionetas que vende doña Josefina están hechas completamente a mano y forman parte de su sustento. Foto: Eduardo Vega (fabiola Mon, Fabiola Montoya Salas/eduardo vega)

Historias como la de doña Josefina reflejan que el Festival de la Luz también es un espacio para quienes, pese a la edad y las dificultades, siguen pulseándola con trabajo honrado y constancia.