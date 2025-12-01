Toda una vida en el mercado: Miguel Sánchez, el comerciante que vio cambiar Heredia desde el suelo

Miguel Sánchez Moreira pasó su infancia entre pasillos, voces de vendedores y bueyes que llegaban a dejar mercadería. Empezó a trabajar en el Mercado Nuevo de Heredia a los 12 años y lleva entre 45 y 50 años levantándose todos los días para abrir su puesto: Frutas y verduras el herediano, a las 6 de la mañana.

Cuando anduvimos en busca de héroes anónimos, de esos que no usan capa pero que sostienen a pulso la vida de una comunidad, encontramos a Sánchez en el Mercado Nuevo de Heredia, acomodando fruta como quien acomoda su propia historia.

Miguel nos contó que desde los 12 años se metió de lleno al comercio. Incluso, en más de una ocasión dejaba la escuela para venirse al mercado, donde descubrió su lugar en el mundo. Viene de una familia de comerciantes y siguió el camino que aprendió en casa.

Este pulseador nos confesó que tiene entre 45 y 50 años de trabajar en ese mismo sitio, y que cuando llegó por primera vez no había nada de lo que ahora vemos en el costado norte (locales y negocios bien organizados), pues nos contó que antes se trabajaba en el suelo y al lado llegaban los bueyes, los carros y la gente que venía a entregar o vender mercadería, el lugar también era parada de buses y aquello se llenaba de gente todos los días.

Miguel es vecino de Santa Bárbara de Heredia y actualmente comparte el negocio con su hermana Virgita Sánchez y con Julio y Carlos Picado, sus sobrinos. Su rutina es sencilla: trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde, los días que abre el mercado.

Aunque asegura que no recuerda una anécdota en particular tiene claro que el mercado ha sido su segunda casa, pues hizo amigos que terminaron siendo familia.

“Uno se da cuenta de las cosas de ellos y ellos de las de uno”, comentó mientras seguía atendiendo. Ese vínculo es lo que lo mantiene firme, entre frutas, historias y décadas de ver cómo Heredia cambia a su alrededor.